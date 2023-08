PM: Spielevorschau August: Das erwartet euch auf PS5 und PS4! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wer in den kommenden Wochen eine Abkühlung von den heißen Sommertagen gebrauchen kann, sollte mal einen Blick auf die neuen Spiele für PlayStation 5 und PlayStation 4 werfen, über die wir uns im August 2023 freuen dürfen. Mehrere Highlights unterschiedlicher Genres werden in den nächsten Tagen veröffentlicht.

Also: Vorhänge zu, Ventilator an! Hier ist unsere Auswahl der Spiele im August 2023!

Den Anfang unserer Liste macht Tower of Fantasy. Das Open-World-Rollenspiel von Perfect World Games erscheint am 8. August 2023 erstmals auch für Konsole – und das exklusiv für PS5 und PS4! In der Rolle des Wanderers werdet ihr die große Spielwelt erkunden, Aufträge abschließen und es in packenden Echtzeit-Kämpfen mit mächtigen Feinden aufnehmen. Vor allem Fans von Titeln wie Genshin Impact sollten sich Tower of Fantasy definitiv anschauen.

Mit den besonderen Simulacrum-Waffen könnt ihr übrigens nicht nur den Kampfstil komplett verändern, sondern auch das Aussehen anderer Charaktere übernehmen. Wer nicht alleine zocken will, kann sich außerdem im Multiplayer mit Freunden zusammenschließen. Tower of Fantasy steht in drei verschiedenen Editionen im PlayStation Store zur Vorbestellung bereit.

Alle Fans von Entwickler Deck13 dürfen sich schon mal auf das nächste Projekt des Studios vorbereiten. Nach der Veröffentlichung von The Surge 1 & 2 und Lords of the Fallen, kommt mit Atlas Fallen am 10. August 2023 ein weiteres Action-Rollenspiel für PS5 in den Handel, das euch zur Erkundung einer beeindruckenden Fantasywelt einlädt. Der Ausflug nach Atlas ist jedoch kein Spaziergang. Das Empire of the Sun hat die Kontrolle übernommen und unterdrückt so ziemlich alles, was sich ihnen in den Weg stellt.

Bevor ihr es mit dem Empire of the Sun aufnehmt, erstellt ihr euch erstmal einen eigenen Charakter. Glücklicherweise gelangt ihr in den Besitz eines uralten Handschuhs, der eure Figur mit allerhand Fähigkeiten versorgt und den Sand der Spielwelt zu eurem Vorteil macht. Ihr braucht weitere Gründe für Atlas Fallen? Dann haben wir hier 5 Dinge für euch, warum das Action-Rollenspiel etwas für euch sein könnte!

Publisher Team17 bringt den verrückten physikbasierten Umzugssimulator für eine weitere Runde zurück! Auch in Moving Out 2 werdet ihr wieder alleine oder im Multiplayer mit bis zu drei Freunden (lokal oder online) die Umzüge der Bewohner von Packmore übernehmen. Im neuen Teil finden eure Aufträge aber nicht nur auf der Erde statt. So geht es diesmal auch in völlig andere Dimensionen – und die haben natürlich ihre ganz eigenen Regeln.

Im Vergleich zum Vorgänger versprechen die Entwickler doppelt so viele Inhalte, brandneue Charaktere und frische Spielmechaniken. Ab dem 15. August ist Moving Out 2 für PS5 und PS4 erhältlich. Team17 wird demnächst übrigens noch mehr Highlights veröffentlichen. Um welche Titel es sich dabei handelt, erfahrt ihr in unserer Indie-Vorschau im PlayStation Blog.

Der Startschuss für die Regular Season der NFL-Saison 2023 fällt zwar erst im September, doch wer schon mal vorab in die neue Spielzeit eintauchen möchte, kann das ab dem 18. August 2023 mit Madden 24 virtuell machen! An diesem Tag erscheint nämlich die nächste Football-Simulation von EA Sports.

Technische Neuheiten wie FieldSENSE sowie eine intelligentere KI werden das Sportspiel noch realistischer machen. Auch neue Spielmodi – darunter Superstar: The League und der Superstar-Showdown – sind Teil von Madden 24. Wer den Titel früher zocken möchte, sollte mal die Deluxe Edition im PlayStation Store abchecken. Damit erhaltet ihr nicht nur mehrere In-Game-Extras, sondern auch drei Tage Early Access.

Ein Shooter der etwas anderen Art steht schon bald mit Immortals of Aveum vor der Tür. Ihr erlebt die Geschichte aus der Perspektive von Jak – einem Beschenkten, der in den Ewigen Krieg von Aveum hereingezogen wird, der zwischen Lucium und Rasharn ausgetragen wird. Statt traditioneller Waffen, werdet ihr die Kämpfe allerdings mit mächtiger Magie bestreiten. Zahlreiche Zaubersprüche und Fähigkeiten können im Spiel freigeschaltet und schließlich zu zerstörerischen Kombinationen verbunden werden.

Insgesamt drei verschiedenen Varianten der Magie sind in Immortals of Aveum vertreten. Im Detail handelt es sich hier um blaue Kraftmagie, rote Chaos-Magie und grüne Lebensmagie. Noch mehr Macht verleihen euch unterschiedliche Ausrüstungsteile, die ihr in der Spielwelt entdecken, herstellen und natürlich auch verbessern könnt. Helft Jak seine Heimat Lucium von der Supermacht Rasharn zu befreien und lüftet die Geheimnisse von Aveum.

Eine intensive Spielerfahrung erwartet euch bei Firewall Ultra für PlayStation VR2. Im Titel von Entwickler First Contact Entertainment – die bereits für Firewall Zero Hour im Jahr 2018 verantwortlich waren – schlüpft ihr in die Rolle eines Elitekontraktors. Gemeinsam mit drei Teammitgliedern und einem umfangreichen Waffenarsenal werdet ihr in verschiedenen PvP- und PvE-Spielmodi nach den besten Strategien suchen, um die Missionen zu erfüllen.

Die Waffen in Firewall Ultra zählen zu den wichtigsten Elementen des taktischen Shooters. Deshalb haben die Entwickler dafür gesorgt, dass sich die Waffen unterschiedlich in euren Händen anfühlen werden. Und dank unzähliger Anpassungsoptionen, könnt ihr das Arsenal auch nach eigenen Wünschen gestalten. Noch mehr Infos zu Firewall Ultra haben wir euch kürzlich im PlayStation Blog vorgestellt.

Nach langer Pause bringt Entwickler FromSoftware im August mit Armored Core VI: Fires of Rubicon die legendäre Mech-Spielereihe auf PS5 und PS4 zurück! Steigt ein, infiltriert als Söldner den Planeten Rubicon 3 und kämpft um den Erhalt einer mysteriösen Substanz. Die Mission wird aber nicht ohne Gegenwehr ablaufen. Mehrere Feinde und Bosse werden euch das Leben schwer machen.

Macht euch in den Gefechten aber auf alles gefasst! Ihr werdet auf dem Land und in der Luft im Nah- und Fernkampf gefordert sein. Zum Glück könnt ihr eure Mechs in Armored Core VI aber nicht nur steuern, sondern auch individuell anpassen. Abhängig von den Teilen, die ihr in den Mech baut, verändert sich die Beweglichkeit, der Kampfstil und damit schließlich auch die Strategie, mit der ihr vorgehen werdet. Ihr wollt noch mehr wissen? Dann werft mal einen Blick auf unsere Vorschau im PlayStation Blog.

Natürlich werden im August noch viele weitere Spiele für PS5 und PS4 veröffentlicht. Unsere Liste liefert nur einen Vorgeschmack auf das, was euch demnächst erwartet. Im PlayStation Store werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten, was Neuerscheinungen betrifft. Schaut also auch dort regelmäßig vorbei!