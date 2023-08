PM: Aus dem Garten in den Kampf gegen das Böse: die game Charts im Juli (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 08. August 2023 – Das epische Rollenspiel „Diablo IV“ (Activision Blizzard) steht auch im Juli an der Spitze der offiziellen game Charts. Zwei Neuerscheinungen dürfen sich ebenfalls über einen Platz in den Charts freuen: Das Echtzeit-Strategiespiel voller bunter, pflanzenähnlicher Kreaturen „Pikmin 4“ (Nintendo) und der actiongeladene Third-Person-Shooter „Remnant II“ (Gearbox Publishing), die jeweils Ende Juli erschienen, belegen den zehnten und 15. Platz. Vom dritten Platz im vergangenen Monat wieder auf Platz 2 der Charts steigt der Fußball-Hit „EA SPORTS FIFA 23“ (Electronic Arts). Ein weiterer Spiele-Klassiker – das Open-World-Spiel „Grand Theft Auto V“ (Rockstar Games) – schafft es ebenfalls in die Top 3 der meistgekauften PC- und Konsolenspiele und belegt somit den dritten Platz.

Top 20 der meistgekauften PC- und Konsolenspiele im Juli 2023 in Deutschland:

