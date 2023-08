Heir of the Dog: Neues Adventure von Tall Story Games angekündigt

PC MacOS

Das britische Indie-Studio Tall Story Games konnte im letzten Jahr mit Lucy Dreaming (zum Spiele-Check) auf sich aufmerksam machen, jetzt kündigte es mit Heir of the Dog sein zweites kommerzielles Point-and-Click-Adventure an. Den Teaser-Trailer findet ihr unterhalb dieser News.

In Heir of the Dog geht es um Cummerbund Bandersnatch, der nach einer mysteriösen Explosion über dem viktorianischen London das Labor seines Onkels besucht und dabei einen experimentellen "Gute Zeit"-Trank findet. Natürlich kann er nicht die Finger davon lassen und muss fortan mit den Konsequenzen leben... Im Laufe der Geschichte werdet ihr es unter anderem mit einem Geheimbund, der königlichen Familie und Unmengen von Hundehaaren zu tun bekommen.

Das ganze basiert auf dem AdventureX Jam-Beitrag Hair of the Dog, der 2020 in nur 12 Tagen entstanden ist. Ihr könnt ihn kostenlos auf Steam oder auf itch.io herunterladen.

Die Steam-Seite von Heir of the Dog ist bereits erreichbar, so dass ihr das Spiel auf eure Wunschliste setzen könnt. Eine Demo-Version soll in Kürze folgen. Das Spiel soll für MacOS und PC erscheinen, allerdings dürfte es nicht vor 2025 soweit sein.