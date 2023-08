PM: EA SPORTS FC 24 Das kann der neue Karrieremodus! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wer schon immer mal davon geträumt hat, eines Tages als Manager oder Profi-Fußballer im Finale der UEFA Champions League den Rasen zu betreten, der kann sein virtuelles Talent schon bald in EA SPORTS FC 24 unter Beweis stellen. Am 29. September 2023 erscheint die Fußballsimulation im Handel – und das natürlich wieder mit einem Karrieremodus! In diesem Jahr haben die Entwickler zahlreiche Neuerungen hinzugefügt, die euch eine noch bessere Erfahrung liefern werden. Um welche Highlights es sich dabei handelt, stellen wir in unserer Übersicht vor.

Wir beginnen mit der Managementkarriere, in der ihr künftig noch mehr Möglichkeiten habt, einen Verein nach euren Vorstellungen zu trainieren. EA SPORTS FC 24 führt das sogenannte Total-Management-System ein, das Taktikkonzepte und den Trainerstab kombiniert. Ihr legt fest, was euch als Manager in der Welt des Fußballs auszeichnen wird. Soll eure Mannschaft mit „Tiki-Taka“ auf Ballbesitz spielen, mit „Gegenpressing“ den Gegner mächtig unter Druck setzen oder mit „Abwehrriegel“ sich komplett auf die Verteidigung fokussieren? Ihr habt es in der Hand.

Nachdem ein Stil ausgewählt wurde, kann das Konzept noch individuell angepasst werden. Dabei geht es nicht nur um grundsätzliche Taktikentscheidungen, sondern auch um einzelne Aufgaben der Feldspieler. Weil sich ein Manager aber nicht alleine um die Entwicklung einer Mannschaft kümmern kann, bekommt ihr in EA SPORTS FC 24 nun weitere Trainer zur Seite gestellt.

Damit auch wirklich das Potenzial aller Spieler ausgeschöpft wird, stellt ihr in Zukunft Trainer für den Club ein, die sich um die unterschiedlichen Mannschaftsteile kümmern – also Angriff, Mittelfeld, Verteidigung und Torwartspiel. Abhängig von der Qualität des Coaches, gibt es für das Team verschiedene Boni, die im Match für den entscheidenden Vorteil sorgen könnten. Auch die Werte der Profis werden sich im Verlauf einer Saison verbessern. Eure Talente sind allerdings nichts wert, wenn ihr euch nicht optimal auf das bevorstehende Spiel vorbereitet.

Die Spielvorbereitung wurde in EA SPORTS FC 24 um drei neue Funktionen erweitert. Zu den Neuerungen zählen unter anderem die Trainingspläne. Hier legt ihr fest, ob sich euer Team auf Fitness, Bissigkeit oder auf eine Balance beider Bereiche konzentrieren soll. Steht zum Beispiel eine anstrengende Woche bevor, wäre es wohl ratsam, dass sich eure Mannschaft schnell erholen kann. Nach einer langen Pause könnte es sich hingegen lohnen, sich wieder um den Bissigkeitswert zu kümmern. Fünf unterschiedliche Pläne stehen dabei zur Auswahl.

Trainingspläne werden übrigens nicht einfach nur für die komplette Mannschaft festgelegt. Ihr könnt Spieler individuell trainieren lassen oder einen Plan einer bestimmten Gruppe zuweisen. Wenn ihr also wollt, dass die Startelf ein anderes Training als die Auswechselspieler erhalten soll, kann das hier festgelegt werden.

Vor einem Spiel im Karrieremodus bekommt ihr nun einen Vorbericht, der mit vielen nützlichen Infos über den kommenden Gegner befüllt ist. Das ist ideal, wenn ihr eure Taktik perfekt anpassen wollt. Der Bericht liefert Details zur voraussichtlichen Aufstellung, dem Spielstil und den Schlüsselspielern, die vielleicht zur Gefahr werden könnten.

Danach sorgt das neue Match Ready-Training dafür, dass eure Spieler kurzzeitige Boni für das nächste Match erhalten können. Wählt einfach eine Einheit aus, die eure gewünschten Profis mit Vorteilen belohnt und schließt diese erfolgreich ab. Die Auswirkungen werdet ihr unmittelbar auf dem Rasen zu sehen bekommen!

Natürlich könnt ihr in der Managementkarriere von EA SPORTS FC 24 eure Mannschaft selbst steuern oder die komplette Partie simulieren lassen. Allerdings werdet ihr auch hier nicht ganz untätig an der Seitenlinie stehen. Nehmt kurzfristige Taktikumstellungen vor oder wechselt Spieler aus, um den Verlauf eines Matches zu verändern. Dank zahlreicher neuer Blickwinkel werdet ihr zudem jede Situation aus der besten Perspektive sehen können.

Während das Spiel läuft, lassen sich die einzelnen Kameraeinstellungen nun durchwechseln. Ihr müsst die Partie also nicht mehr anhalten. Die Entwickler haben außerdem ein paar neue Perspektiven hinzugefügt. So könnt ihre eure Mannschaft nun beispielsweise direkt aus der Coachingzone verfolgen. Ebenfalls dabei: Ein Platz auf den Rängen im Stadion. Damit werden sich die Spieltage noch immersiver anfühlen.

Als aufstrebende Fußballlegende bekommt ihr in EA SPORTS FC 24 künftig einen Agenten zur Verfügung gestellt, der euch während eurer Spielerkarriere begleiten wird. Zu Beginn teilt ihr eurem Agenten erstmal mit, was euer Wunschteam ist, für das ihr irgendwann unbedingt mal spielen möchtet. Abhängig vom Verein, erhaltet ihr eine Liste mit Aufgaben, die ihr erfüllen müsst, wenn ihr auf dem Merkzettel eures Traumclubs landen wollt. Schließt ihr diese ab, kann der Agent vielleicht bald einen Wechsel ermöglichen.

Wenn ihr bei einem Top-Verein in der Bundesliga oder Premier League spielen wollt, müsst ihr natürlich auch das nötige Talent mitbringen. Während ihr Spielpraxis sammelt, werdet ihr nicht nur eure Werte verbessern, sondern auch eure Persönlichkeit als Spieler prägen. Dabei spielen vor allem die neuen PlayStyles von EA SPORTS FC 24 eine Rolle. Wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, dann schaut mal bei unserer Vorschau zum Spiel im PlayStation Blog vorbei.

Insgesamt sieben Persönlichkeitsplätze werdet ihr während eurer Karriere freischalten, die im Anschluss mit verschiedenen PlayStyles ausgerüstet werden können. Welche Spielstile zur Wahl stehen, hängt ganz von euren Aktivitäten auf und neben dem Platz ab. Sollte sich eure Persönlichkeit verändern, kann es sogar sein, dass ihr den Zugriff auf bestimmte PlayStyles wieder verliert.

Fans der Spielerkarriere dürfen sich außerdem über die neue Fokus-Kamera freuen. Diese Weiterentwicklung der bisherigen Standardkamera wird den Profi immer in den Mittelpunkt rücken. Bei wichtigen Aktionen – wie zum Beispiel bei Annäherung an den Strafraum – wird die Kamera dann noch ein Stückchen näher heranzoomen, um den Moment intensiver wirken zu lassen.

Besondere Meilensteine einer Karriere werden in EA SPORTS FC 24 aus neuen Perspektiven gefeiert. Der Karrieremodus zelebriert Auszeichnungen nun im Rahmen toller Verleihungen, bei denen ihr als Manager oder Spieler eure Preise entgegennehmt. Auch der Ballon d’Or wird ab sofort während einer Gala überreicht, die dem Vorbild aus dem echten Leben identisch ist. Und wenn ihr als Mannschaft einen oder mehrere Pokale geholt habt, dürft ihr diese bei der Trophäenparade zum Abschluss der Saison den Fans präsentieren.

Das Video zum Karrieremodus von EA SPORTS FC 24 haben wir hier unten für euch vorbereitet.

EA SPORTS FC 24 kann ab sofort im PlayStation Store für PS5 und PS4 vorbestellt werden. Käufer der Ultimate Edition erhalten – neben zahlreichen In-Game-Inhalten – auch sieben Tage früheren Zugriff auf die Vollversion.