Devolver Delayed: Devolver kündigt ironisch diverse Verschiebungen an

Release-Verschiebungen ins Jahr 2024

PC

Publisher Devolver Digital gibt sich typisch verspielt in der neuesten Video-Präsentation: Den Großteil der drei Minuten, deren Stil verdächtig an eine Nintendo Direct erinnert, wird die Verschiebung von diversen Titeln ins Jahr 2024 angekündigt, allerdings in einem bemüht fröhlichen Tonfall.

Bei den verschobenen Titeln handelt es sich um das zwischen 2D und 3D wechselne Action-Adventure The Plucky Squire, den Roguelite-Prügler Stick It to the Stickman, das dämonische Skate-Spiel Skate Story, das an ein 3D- Hotline Miami erinnernde Anger Foot und Pepper Grinder, ein Action-Adventure, in dem die Bohrer-Waffe der Heldin eine zentrale Rolle spielt.

Am Ende der Präsentation folgt die Erinnerung, dass Devolver Digital noch diverse Titel in diesem Jahr veröffentlichen wird, darunter The Talos Principle 2, Wizard with a Gun oder auch The Comsic Wheel Sisterhood von den Machern von Red Strings Club (im Test, Note 7.5).