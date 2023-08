Publisher Hooded Horse gibt Zukunftspläne bekannt, u.a. Manor Lords

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Publisher Hooded Horse hat in einer Pressemitteilung seine Zukunftspläne für den Rest von 2023 und darüber hinaus bekanntgegeben. Die haben sich im Vergleich zu den Plänen zu Jahresanfang, wir berichteten, leicht geändert – allerdings auch durch Neuzugänge. Zuletzt hat Hooded Horse den Strategie-Taktik-Mix Xenonauts 2 (im Spiele-Check) in den Early Access gestartet. Der Titel konnte sich in drei Wochen bereits 50.000 Mal verkaufen, nachdem er vor Jahren von 6.827 Personen auf Kickstarter anschubfinanziert worden war.

Der nächste große Release soll noch dieses Jahr Manor Lords werden, das schon im Januar 2023 von über 1,4 Millionen Spielern auf die Wunschliste gesetzt worden war. Details zuM Releasedatum sollen in Kürze folgen. Infos zu den jüngsten Neuzugängen im Katalog wie Nova Roma (wir berichteten) und Necesse (wir berichteten) wird es auf der Gamescom Ende August geben. Dort sollen auch zwei neue Strategiespiele von Veteranen-Studios bekanntgegeben werden.

Auf dem Steam Next Fest im Oktober wird es neue Demos zum Space-Deckbuilding-Roguelite Breachway, The Way of Wrath, Mars Tactics und weiteren Titeln geben. Etwas später als geplant sollen dann 2024 Beyond These Stars (wir berichteten), Blacksmith Master (wir berichteten), die Göttersimulation Fata Deum aus deutschen Landen, Fragile Existence und Espiocracy erscheinen. In diesen Fällen sollen die Entwickler mehr Zeit zur Optimierung der Titel bekommen.

Ebenfalls 2024 erscheinen sollen Nova Roma, Capital Command und die 1.0-Versionen der Early-Access-Titel Empires of the Undergrowth (Harald Fränkel hat a Meise) und das Genregrenzen sprengende Terra Invicta (im Spiele-Check). Schließlich wird es in den kommenden Monaten Neuigkeiten zu weiteren Titeln des Portfolios geben, inklusive des populären Against the Storm (im Spiele-Check). Direkt unter dieser News könnt ihr euch nochmal das Hooded Horse Publisher Showcase 2023 zur PAX East anschauen.