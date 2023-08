PM: Devolver Delayed zelebriert Spiele, die man (noch) nicht spielen kann (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Devolver Delayed zelebriert Spiele, die man (noch) nicht spielen kann

– Vorfreude ist die beste Freude und wer sich länger vorfreuen kann, hat mehr davon –

Zeit: Eine unaufhaltbare Kraft – der Sand rinnt unerbittlich durch die Sanduhr und wird nicht langsamer. Man kann ihren Lauf nicht aufhalten, man kann sie nicht umstimmen, man kann sie nicht töten. Glaubt uns, wir haben es versucht.

Mit diesen poetischen Worten möchten wir euch sagen, dass sich die Erscheinungsdaten einiger Devolver-Spiele auf 2024 verschieben – Sorry!

In der hochwertig produzierten “Devolver Delayed”, die in der Videospielwelt ihresgleichen sucht, werden die heiß erwarteten Spiele enthüllt, die nun noch bis nächstes Jahr heiß erwartet bleiben.

Ja, leider müsst ihr noch ein wenig länger auf The Plucky Squire, Stick it to the Stickman, Anger Foot, Pepper Grinder und Skate Story warten.

Aber seid nicht all zu traurig, diese zusätzliche Zeit gibt uns die Möglichkeit diese Spiele NOCH BESSER zu machen. Gut Ding will bekanntlich bis zum nächsten Fiskaljahr Weile haben.