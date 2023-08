PM: Street Fighter 6™: Teenage Mutant Ninja Turtles Kollaboration & A.K.I. Teaser (Capcom)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Herzlichen Glückwunsch an all die fantastischen Teilnehmer*innen, die bei der Evolution Championship Series (Evo) 2023 um den Champion-Titel gekämpft haben. Für die anwesenden Fans und diejenigen, die weltweit live dabei waren, hat Street Fighter™ 6 mit der Enthüllung einer In-Game-Kooperation mit den bekanntesten Schildkröten da draußen – den TeenageMutantNinjaTurtles – eine fulminante Ankündigung gemacht. Ab dem 8. August 2023 können Street Fighter 6-Spieler*innen ihre Avatare mit neuen TMNT-Klamotten und Emotes ausstatten, lustige neue Titel anwenden, TMNT-Stempel in den Chat schicken, ihr In-Game-Handy-Hintergrundbild und den Kamerarahmen im Spiel anpassen und sogar ihren Avatar für die World Tour und den Battle Hub in ihre Lieblingsschildkröte verwandeln.

Die Kooperation mit Teenage Mutant Ninja Turtles ist die zweite Markenpartnerschaft in Street Fighter 6 seit der Veröffentlichung im Juni 2023, nach einer Zusammenarbeit mit Onitsuka Tiger zum Start. Die TMNT-Kollaboration lädt die Spieler*innen dazu ein, ihre Liebe zu den Turtles auf verschiedene lustige Art und Weise zur Schau zu stellen und während das soziale Zentrum im Spiel – Battle Hub – mit TMNT-Bannern, Schildern und Trailern geschmückt wird. Die Helden im Halbpanzer spielen auch die Hauptrolle in ihrem neuesten Film von Paramount Pictures, Nickelodeon Movies und Point Grey Productions, TeenageMutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, der ab sofort in Kinos zu sehen ist und von Seth Rogen, Evan Goldberg und James Weaver produziert wurde.

Evo markierte auch das Debüt der mysteriösen Giftliebhaberin A.K.I., die bald der 20. spielbare Street Fighter 6-Charakter sein wird, mit ihrem ersten In-Game-Video aus dem Single-Player-Modus World Tour als Überraschung für die Zuschauer*innen. A.K.I. wird im Herbst 2023 veröffentlicht und wir werden zu einem späteren Zeitpunkt noch viel mehr über sie verraten. Hier könnt ihr euch einen ersten Eindruck verschaffen:

Mit neuen Inhalten und Charakteren wie A.K.I., Ed und Akuma, die im Jahr 1 veröffentlicht werden, gibt es noch mehr, worauf ihr euch in der Zukunft vonStreet Fighter 6 freuen könnt. Bleibt über unsere Facebook,Twitter,InstagramundTiktokKanäle immer auf dem neusten Stand! Alle Infos findet ihr auch immer auf deroffiziellen Website.