Intel Arcs Beta-Treiber sammelt Telemetriedaten via Opt-Out

Intel hat laut einem Bericht von TechPowerUp die Sammlung von Telemetriedaten bei der Installation des neuesten Beta-Grafikkartentreiber 101.4578 per Voreinstellung aktiviert. Bezeichnet wird die Sammlung dabei in der englischen Variante als "Compute Improvement Program", kurz CIP. Die Datensammlung kann deaktiviert werden, anders als es bei den Treibern von NVIDIA der Fall sei, werde aber nicht so transparent präsentiert wird wie bei AMD.

Telemetriedaten könnten gerade Intel helfen, Probleme ihrer jungen Grafikkartenserie bei einzelnen Spielen und Anwendungen schneller zu erkennen und zu reparieren. Andererseits ist für Nutzer oft unklar, ob in der Datenübertragung nicht auch private Daten enthalten sind. Mindestens aber wird bei der Übertragung die IP-Adresse des Anwender verraten, was laut Rechtssprechung in der EU bereits als privater Datenwert gilt. Eine Vorauswahl der Übertragung wie bei Intel, oder gar eine Nicht-Deaktivierbarkeit wie bei NVIDIA, scheint daher offenbar nicht DSGVO-konform zu sein.