PM: Genshin Impact Version 4.0: Showtime in Fontaine (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Seid gegrüßt, Reisende. Wir sind das Entwicklerteam von Genshin Impact und wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass Genshin Impact Version 4.0, “Wenn leichter Regen grundlos fällt”, ab dem 16. August verfügbar sein wird. Im heutigen Blog möchten wir euch nach Fontaine entführen, der fünften Nation von Teyvat, wo Kultur, Kunst und Technologie dank eines komplexen Systems aus Recht und Gerechtigkeit aufblühen.

Alle Reisenden, die die Archon-Mission Prolog Akt III: „Lied von Drachen und Freiheit“ abgeschlossen haben, erhalten Zugang zu einem Teleport-Knoten im Nordosten der Sumeru-Wüste. Dieser bringt euch direkt nach Fontaine, gelegen an der fernen Küste auf einem majestätischen Wasserfall. Klettert den Wasserfall nach oben, um den Aquabus zu erreichen, der euch über die Wasserstraßen zu den wichtigsten Orten in Fontaine bringt. Nach dem Besteigen könnt ihr euch zurücklehnen und den Ausblick genießen, während ihr euch von einem Melusinen an euer Ziel schippern lasst. Nach eurer Ankunft könnt ihr Fontaine sofort frei erkunden und die vielen Weltmissionen dort abschließen, aber die Archon-Mission wird erst freigeschaltet, wenn ihr die letzte Archon-Mission „Caribert“ abgeschlossen habt.

Fontaine wird regiert von Focalors, dem gegenwärtigen Hydron-Archon und Gott der Gerechtigkeit, und besitzt ein komplexes Rechtssystem, die eine einzigartige Kraftquelle namens „Indemnitium“ für das tägliche Leben der Bewohner erzeugt. Sie wird beispielsweise dazu verwendet, die Aquabusse und Lichter mit Energie zu versorgen. Das Indemnitium wird durch Gerichtsverfahren gewonnen, die durch die Oratrice Mecanique d’Analyse Cardinale entschieden werden, eine Maschine, die den Glauben der Menschen in die Gerechtigkeit in Energie umwandelt. Deshalb sind diese Gerichtsverfahren bedeutende öffentliche Veranstaltungen in der prachtvollen Opera Epiclese– ein Ort voller Magie, Theater, Tragödie und Aufführungen. Ebenso wird sie die Bühne für die Archon-Mission von Fontaine sein, in der das Magierduo Lyney und Lynette ihre erste Aufführung– oder eher ihr erstes Gerichtsverfahren– in der Opera Epiclese präsentieren werden.

Von der Opera Epiclese aus kann man den Hof von Fontaine sehen, die Hauptstadt der Nation, und die wahre Schönheit der vielen künstlerischen Errungenschaften der Nation– ob in Sachen Architektur, Unterhaltung, Technologie oder Lebensstil. In diesem Zentrum der Kultur und der Kunst florieren Opernhäuser, Couture-Läden, Werkstätten und verschiedenste Geschäfte an den geschäftigen Straßen voller gut gekleideter Personen, Kreaturen und patrouillierender Uhrwerkroboter. Abseits der glamourösen Oberstadt und der emsigen Innenstadt gibt es aber auch zwielichtigere Elemente, die sich im Unterbauch der Stadt niedergelassen haben.

Fontaine ist außerdem berühmt für seine technologische Überlegenheit und Reisende haben in ihrem Leben vermutlich bereits von ihren Erfindungen profitiert, wie von der Kamera. Das durch das Vertrauen in die Gerechtigkeit gewonnene Indemnitium ist nicht die einzige Kraftquelle, die das Forschungsinstitut von Fontaine kontrolliert: Das sogenannte „Pneumosium“ treibt die Uhrwerkroboter an, sowohl die, die in der Stadt ihren Aufgaben nachgehen, als auch die feindlich gesinnten Exemplare, die die Wildnis durchstreifen.

Das tanzende Roboterduo Coppelius und Coppelia gehört zu den einschüchterndsten, aber auch elegantesten Erfindungen. In der neuen Duo-Boss-Herausforderung „Eiswind-Suite“ könnt ihr es entweder mit „Klagelied von Coppelia“ oder „Nemesis von Coppelius“ aufnehmen, wobei jeder der Bosse mit eigenen Angriffsmustern aufwartet, die von Tanzbewegungen und Eiskunstlauf inspiriert wurden. Nachdem ihr Coppelius oder Coppelia herausgefordert haben, werden sie das Tanzbein schwingen und euch mit wilden, aber doch anmutigen Attacken zusetzen, die Kryo-Schaden verursachen.

Da die Nation von Wasser umgeben ist, warten in Fontaine natürlich auch jede Menge Unterwasserabenteuer auf euch. Heute erzählt man sich, dass die Stadt in der Nähe der überfluteten Stätten wiederaufgebaut worden sei, in denen noch immer einige Kreaturen hausen sollen. In einigen Arealen von Fontaine können Reisende sogar zum allerersten Mal wortwörtlich auf Tauchstation gehen.

Dank eines besonderen Segens müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass euch unter Wasser der Sauerstoff ausgeht. Stattdessen erhaltet ihr eine aquatische Ausdauerleiste, die beim Sprinten unter Wasser geleert wird. Ihr könnt „Erholungskugeln“ einsammeln, um eure Ausdauer wiederherzustellen, oder durch „Turbulente Blasen“ hindurchlaufen, um einen Geschwindigkeits-Boost zu erhalten.

Der Kampf verläuft im Wasser ebenfalls anders. Um unter Wasser angreifen zu können, müsst ihr die Weisheit des Ozeans nutzen, indem ihr einzigartige Fähigkeiten von besonderen Unterwasserkreaturen absorbiert. Erst danach könnt ihr euch verteidigen, Fallen zerstören und von Seetang umschlungene Schätze bergen.

Ein weiterer neuer Boss erwartet euch in einer Unterwasserhöhle, aber glücklicherweise könnt ihr eure neuen Kampffähigkeiten auch an Land einsetzen. Der Gepanzerte Krabbenfürst „Imperator von Feuer und Eisen“ hat nicht nur eine eisenharte Schale, sondern setzt euch außerdem über seine Körperöffnungen mit fiesen Pyro-Angriffen zu. In den Tiefen des Meeres findet ihr zudem mehr Geschichten, Mysterien und Legenden der Vergangenheit.

Die ersten drei spielbaren Fontaine-Charaktere sind Geschwister: das Magierduo Lyney und Lynette sowie Freminet der Taucher. Reisende, die mindestens Abenteuerrang 25 erreichen, erhalten Lynette durch das aktuelle Saison-Event gratis.

Lyney ist der älteste der drei Geschwister, der große Bruder, auf den man sich verlassen kann, und berühmt als einer der schillerndsten Magier in Fontaine. Als 5-Sterne-Charakter ist er geschickt im Umgang mit dem Bogen und kann im Kampf außerdem Pyro-Elementar-Tricks vollführen. Wenn Lyney aufgeladene Requisitenpfeile verschießt, kann er eine magische Grinsekatze beschwören, die Gegner in der Nähe verspottet. Auf dem Höhepunkt seiner Kampfaufführung verwandelt sich Lyney selbst in eine Grinsekatze, um Gegner in der Nähe zu versengen und ein Feuerwerk zu entzünden, mit dem er den Kampf beendet.

Lynette ist im Gegensatz zu ihrem extrovertierten älteren Bruder eher zurückhaltend und übernimmt die Rolle der Magierassistentin mit dem scharfen Auge, die ihren Bruder Lyney stets unterstützt, dabei aber immer hinter den Kulissen bleibt. Indem sie in einen rasanten Schattendieb-Zustand wechselt, kann diese 4-Sterne-Anemo-Schwertkämpferin die Entfernung zu ihren Gegnern im Nu überwinden und sie mit einem durchdringenden Enigma-Stoß traktieren. Wenn ihr Elementarbruch den Höhepunkt erreicht hat, beschwört Lynette geschickt eine große Geisterkatzenkiste, die in regelmäßigen Abständen Anemo-Schaden verursacht und außerdem Lebendige Geschosse abfeuern kann, die Schaden des entsprechenden Elements verursachen.

Sein umfassendes Wissen über das Wasser macht den Jüngsten im Bunde, Freminet, zu einem ausgezeichneten Taucher, doch auch er bevorzugt es, nicht im Rampenlicht zu stehen. Dieser 4-Sterne-Kryo-Charakter ist mit einem Zweihänder bewaffnet und bevorzugt ruhige, eiskalte Angriffe, wenn er nach Wirken seiner Elementarfähigkeit in den Pers-Timer-Zustand wechselt. Der Profitaucher borgt sich die Kraft von vollständig unter Druck stehenden Pers, um massiven Kryo- und physischen Schaden zu verursachen. Durch Entfesseln seines Elementarbruchs wird der Pers-Timer noch verstärkt und seine Kampffähigkeiten erhalten einen weiteren Boost.

Lyney, Lynette und Yelan kehren während der ersten Hälfte des Wunsch-Events in Version 4.0 zurück– danach sind Zhongli und Tartaglia an der Reihe. Freminet dagegen wird sein Debüt in der zweiten Hälfte des Wunsch-Events feiern. Ihr müsst nur die Vorbedingungen erfüllen und dann könnt ihr sogar Lynette in einem zeitlich begrenzten Event gratis erhalten.

Zusammen mit den vielen neuen Abenteuern, die euch erwarten, wollen wir auch mehrere umfassende Funktionen und Features in der bevorstehenden Version 4.0 einführen, um Grafik, Steuerung und Spielleistung auf der PlayStation zu verbessern.

Um die Beleuchtungseffekte weiter zu verbessern und sie noch realistischer wirken zu lassen, findet das brandneue Feature „Globale Beleuchtung“ (Global Illumination, GI) in bestimmten Teilen Teyvats Einzug. Ein wichtiger Aspekt von GI ist die indirekte Beleuchtung, die berechnet, wie Licht von Oberflächen abprallt und sich bricht und dadurch wiederum andere Oberflächen beleuchtet. Im Gegensatz zur direkten Beleuchtung als einziger Lichtquelle können Objekte dank GI, von mehreren indirekten Lichtquellen der sie umgebenden Objekte beleuchtet werden– vor allem, was ihre Farben betrifft. Bei aktivierter GI können beispielsweise Wände, Fenster oder andere Gebäudeteile durch rote Dachziegel in der Nähe beleuchtet werden, wodurch das Objekt einen sanfteren und natürlicher aussehenden Schatten mit dezentem Rotton wirft.

Dank der leistungsfähigen GPU können wir außerdem noch zwei weitere Features implementieren, die die Immersion unter Wasser erhöhen: die Schwarmsimulation und die Weichkörpersimulation. Ersteres ahmt nach, wie sich ein Schwarm Tiere bewegt, und kann erstaunliche Phänomene auf dem Bildschirm darstellen, zum Beispiel einen Strudel aus Fischen, in dem sich jeder Fisch eigenständig fortbewegt, aber gemeinsam bilden sie einen gewaltigen Schwarm, der simultan agiert. Letzteres dagegen wird zur Darstellung von sich durch Ebbe und Flut wogender Wasserpflanzen genutzt, was der Erkundung unter Wasser einen besonderen Reiz verleiht.

In der Zwischenzeit experimentieren wir außerdem mit den DualSense Wireless Controllern auf PS5 und den Dualshock 4-Controllern auf PS4, um bewegungsgesteuertes Zielen zu ermöglichen. Durch Neigen und Drehen der DualSense- oder Dualshock 4-Controller können Spieler jetzt ihre gezielten Schüsse genauer platzieren– dank eingebautem Beschleunigungsmesser und Gyroskop in den Controllern. Wenn man beispielsweise mit seinem Bogen auf Vögel zielen möchte, die gerade über einen hinwegfliegen, muss man den DualSense-Controller nur nach oben neigen, so, wie man auch in der echten Welt da draußen zielen würde. Ferner werden die Ladezeiten auf der PlayStation weiter verkürzt, besonders auf der PlayStation 4.

Und zu guter Letzt möchten wir euch kurz vor Veröffentlichung von Version 4.0 noch einmal von ganzem Herzen danken, dass ihr uns auf dieser Reise bisher begleitet habt und hoffentlich weiter begleiten werdet. Fontaines Geschichte könnt ihr schon bald selbst erleben– wir sehen uns dann im nächsten Kapitel.