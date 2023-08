PM: Die neue Final Fantasy XIV Online-Erweiterung „Dawntrail“ erscheint im Sommer 2024 für PS5 und PS4 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

um von unserem Fan Festival 2023 in Las Vegas zu berichten!

Nach einer durch die Pandemie bedingten Unterbrechung kehren wir in diesem Jahr zu unseren physischen Fanfesten zurück und freuen uns, unserer Community einen ersten Blick auf unsere fünfte Erweiterung, Dawntrail, persönlich zu präsentieren.

Es gibt viel zu erzählen, aber es heißt ja, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, also schauen wir uns zunächst den kürzlich veröffentlichten Teaser-Trailer zu Dawntrail an, der euch einen kleinen Vorgeschmack auf die bevorstehenden Abenteuer gibt:

Wie ihr sehen könnt, begibt sich der Krieger des Lichts in tropischere Gefilde als je zuvor– die der Neuen Welt, Tural! Zusammen mit Alphinaud, Alisaie und Erenville beginnt Dawntrail mit einer Reise durch die Indigotiefen. Ein Besucher aus der Neuen Welt erbittet eure Hilfe bei einem Ritus, der den nächsten Herrscher des Landes bestimmen soll, wobei euch diese Ereignisse womöglich sogar zu den sagenumwobenen Toren der Stadt aus Gold führen könnten…

Als Teil der Keynote-Präsentation gab uns Produzent und Director Naoki Yoshida einen ersten Überblick darüber, was uns bei der Veröffentlichung von Dawntrail im Sommer 2024 erwartet. Zusätzlich zu der neuen Geschichte wird es eine Erhöhung der Stufenobergrenze, mehrere neue Jobs, weitläufige neue Gebiete, neue Stammesvölker, neue Dungeons und neue Kernkampfinhalte wie FATEs, Aufträge der Hohen Jagd, Schatzkarten, Nebenaufträge und vieles mehr geben.

Hier ein kleiner Einblick in einige der neuen Inhalte, auf die ihr euch freuen könnt:

— Reist in die Neue Welt, Tural, und ihre Hauptstadt, Tuliyollal

— Erkundet neue Gebiete, darunter das gebirgige Urqopacha und den Wald von Yak T’el

— Neue Stammesvölker, darunter die winzigen Pelupelu, die unverwechselbare Masken tragen und in Urqopacha leben

— Erhöhung der Stufenobergrenze von 90 auf 100

— Mehrere neue Jobs

— Kernkampfinhalte wie neue FATEs, Aufträge der Hohen Jagd, Schatzkarten und Nebenaufträge

— Neue Dungeons

— Neue Bedrohungen, wie Valigarmanda

— Inhaltshelfer-Update

— Neue Ausrüstung und Rezepte

— Neue umfangreiche Lifestyle-Inhalte

— Neue Variant-Dungeons, ein neuer Allianz-Raid, 8-Spieler-Raid ein Fataler Raid

— PvP-Update

— Laufende Inhaltsupdates, darunter ein Update für den Blaumagier, unvorstellbare weitere Hildibrand-Abenteuer, neue Pläne für tiefe Gewölbe und ein Update für den Manderville Gold Saucer

Doch das war noch nicht alles: Yoshida gab auch bekannt, dass das erste große Grafik-Update für das Spiel zusammen mit der Erweiterung erscheinen wird, das sowohl die Charaktere als auch die Welt optisch bedeutend verbessern wird. Durch das Update wird alles auf eurem Bildschirm noch schöner aussehen, durch höher aufgelöste Texturen und Schatten und verbesserte Materialeigenschaften. Wir freuen uns darauf, in Zukunft noch mehr darüber zu berichten!

Obendrein gibt es demnächst eine noch umfangreichere kostenlose Testversion. Mit der Veröffentlichung von Patch 6.5 später in diesem Jahr wird unsere dritte Erweiterung Stormblood (bis zu Patch 4.58) Teil der kostenlosen Testversion. Somit können Neueinsteiger bis zu Stufe 70 aufsteigen und die Berufe Rotmagier und Samurai ausprobieren, ohne dass ihre Spielzeit begrenzt ist. Um einen Film über ein anderes Abenteuer zu zitieren, das auf hoher See begann… wir brauchen ein größeres Meme!

Das ist alles eine ganze Menge, aber wir versprechen, dass dies nur der Anfang von Dawntrail und unseren weiteren Abenteuern in FFXIV ist. Auf der nächsten Etappe unserer Fan Festival 2023-2024-Tour, die am 21. Oktober 2023 in London stattfindet, werden wir weitere Informationen teilen.

Bis dahin – viel Spaß bei euren Abenteuern, und möge euch das Licht des Kristalls stets begleiten!