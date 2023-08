Montagmorgen-Podcast #499

Teaser Jörg hat am Wochenende noch mehr aus unserem ehemaligen Testrechner herausgekitzel, Hagen hat dagegen immer noch nur ein Spiel. Und der Vorläufer davon bescherte uns Besuch von Anatol Locker.

Jörg sprudelt an diesem Montagmorgen nur so vor Energie und Hagen... ist auch da. Ersterer meldete sich zurück aus dem Jahr 2077, letzterer hat einen weiteren großen Schritt in Baldur's Gate 3 geschafft und ist tatsächlich nun in Akt 3 angelangt. Aber diese Woche will die Redaktion euch nicht nur den finalen Test zum Mammut-RPG liefern, sondern hat auch einige andere Inhalte im Ofen. Und auch die große Jubiläums-Folge 500 wirft schon ein wenig ihren Schatten voraus.

