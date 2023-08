PM: Tekken 8 heißt Azucena und Raven willkommen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir haben das Roster für Tekken 8 nach und nach bekannt gegeben, und die Begeisterung, die jeder Reveal bei den Fans ausgelöst hat, war unglaublich. Auf der EVO 2023 haben wir angekündigt, dass Azucena, eine Mixed Martial Arts (MMA)-Kämpferin aus Peru, und Raven, ein Geheimagent, der auf „Ninjutsu“ spezialisiert ist, in Tekken 8 für PlayStation 5 mitmischen werden. Azucena ist ein völlig neuer Charakter in der Serie, während Raven aus Tekken 6 zurückkehrt. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf das Design von Azucena und Raven sowie einen Blick hinter die Kulissen.

Azucena (auch bekannt als die Kaffeekönigin) ist die einzige Tochter der Familie, die eine peruanische Kaffeeplantage, die Ortiz Farm, betreibt. Sie schlägt sich in der Welt des MMA durch, um für die Farm ihrer Familie zu werben und schon bald wird sie eine MMA-Meisterin, die für ihre sonnige Natur und ihren furchtlosen Kampfstil von ihren Fans bewundert wird. Sie nimmt am „King of Iron Fist Tournament“ teil, um den Familienbetrieb zu bewerben und bekannter zu machen.

Azucena kämpft mit raffinierten und unkonventionellen Bewegungen, die auf MMA-Techniken basieren. Ihr wichtigster Move ist „Libertador“, eine Pose, die den Gegner provoziert. Sie wechselt in eine Haltung, in der sie nicht mehr blocken kann, sondern instinktiv die hohen und niedrigen Angriffe ihres Gegners erkennt und ihnen ausweicht. Diese besondere Haltung und ihre Bewegungen ermöglichen es ihr, zu verhindern, dass ihre Gegner die Oberhand gewinnen. Die Libertador-Pose wird im „Heat State“ noch mächtiger, da Azucena automatisch einen Gegenangriff startet, nachdem sie einem Angriff ausgewichen ist, und so den Druck auf ihren Gegner erhöht.

Azucenas ist es liegt es besonders am Herzen, für den Kaffee ihrer Familie zu werben und die Ortiz-Farm als einzige Tochter zu repräsentieren, was sie in während ihrer Kämpfen immer wieder deutlich macht. Wenn sie z. B. ihren Gegner mit ihrer „Rage Art“ K.O. schlägt, wird eine spezielle Filmsequenz eingespielt, die wie eine Fernsehwerbung für ihren Kaffee aussieht.

Viele Charaktere in der Tekken-Serie sind auf authentische Kampfsportarten spezialisiert, aber wir wollten eine MMA-Kämpferin schaffen, deren Schläge ihr besonderes Markenzeichen sind. Wir sammelten Ideen zu den wichtigsten Merkmalen, die das unbeschwerte und ausgelassene Lebensgefühl Südamerikas widerspiegeln, und entwarfen eine Figur, die beim Kämpfen stets Freude hat. So entstand Azucena. Wir wählten Peru als ihre Heimat, da dort die uralte Kampfkunsttradition der Inkas, Rumi Maki (eine Kampfkunst, bei der Boxen im Mittelpunkt steht), bis heute erhalten geblieben ist. Peru passte auch ideal zu ihrer Hintergrundgeschichte, die sich nicht nur um ihre Karriere als Kampfsportlerin, sondern auch als Model und Tänzerin dreht, sowie ihrem Ehrgeiz, die Kaffeefarm ihrer Familie in der ganzen Welt bekannt zu machen.

Bei Azucenas Charakterdesign war es eine besondere Herausforderung, eine gute Balance zwischen ihren beeindruckenden MMA-Techniken und ihrem unverwechselbaren peruanischen Flair zu finden. Wir haben detaillierte und farbenfrohe Muster, die von traditionellen peruanischen Kleidungsstücken inspiriert sind, in ihren Look einfließen lassen. Um ihren einzigartigen Kampfstil zu unterstreichen, haben wir ihr Kostüm mit einer kürzeren Jacke und Ärmeln mit Fransen verziert, die bei jedem Move mitschwingen. Wir haben auch moderne, sportliche Elemente wie ihre ausgefallene Frisur und ihre Turnschuhe eingearbeitet, um eine Figur zu schaffen, die jung und voller Lebensfreude ist.

Raven ist ein Geheimagent der UNO, der zu einer unabhängigen Einheit gehört, die an zahlreichen Missionen zur Prävention von Konflikten auf der ganzen Welt beteiligt war. Er ist ein Meister der Spionage, der „Ninjutsu“ beherrscht. Um sich auf seine immer gefährlicheren Aufträge vorzubereiten, begann die Kunst des Schattenklonens zu studieren und meistern. In diesem Moment erhielt er einen Befehl, der ihn zu einem neuen Kampf aufrief.

Nach seiner Zeit in Tekken 6 unterzog sich Raven einem intensiven Training, um seinen Körperbau noch weiter zu verbessern, so dass er eine weiterentwickelte Form des Schattenklonens einsetzen kann. Mit seiner Spezialhaltung „Soul Field“ kann er eine Reihe vielseitiger Angriffe einsetzen, wie z. B. Überraschungsangriffe auf mittlere Distanz oder Angriffe, mit denen er sich klonen und teleportieren kann. Im Hitzezustand sind seine Klonangriffe verstärkt, und Raven kann nahtlose Angriffswellen ausführen. Er eignet sich perfekt für Spieler, die Spaß daran haben, knifflige Moves auszuführen und ihre Gegner auszutricksen, oder die gerne das Tempo des Kampfes bestimmen.

Seit seinem ersten Auftritt in Tekken 5 repräsentiert Raven mit seinem Kampfstil eine Fusion von Ost und West– mit trickreichen Ninjutsu und kraftvollen Schlägen, die trotz seiner schlanken Statur beeindrucken. Wir wollten ihn unter anderem deshalb in Tekken 8 haben, weil wir wussten, dass die Hardware-Leistung der aktuellen Konsolen und die Leistungsfähigkeit der Unreal Engine 5 es uns ermöglichen würden, euch eine noch bessere Version von Raven zu präsentieren. Auch in der Geschichte selbst spielt er dieses Mal eine viel größere Rolle. Bisher wurden die Bemühungen der UNO in der Geschichte von Tekken nicht wirklich aufgegriffen. Raven und seine Organisation werden in Tekken 8 eine größere Rolle spielen. Dazu gehört auch die Entscheidung der UNO, die G Corp zu sanktionieren, ein unbarmherziges Großunternehmen unter der Führung von Kazuya Mishima.

Das Charakterdesign von Raven wurde so konzipiert, dass sein kräftiger und massiver Körperbau besonders gut zur Geltung kommt. Wir wollten sein gesamtes Design überarbeiten, ohne dabei die ikonischsten Aspekte zu vergessen. Seine Silhouette betont seine Arme und Beine, so dass die Spieler seine akrobatischen „Ninjutsu“-Bewegungen leicht erkennen können. Bei der Gestaltung seines Kostüms haben wir bewusst auf den Kontrast zwischen seinem Brustpanzer, der seine Muskeln betont, und den Lederhosen geachtet und gleichzeitig Elemente eingebaut, die die Zeit und die Ereignisse darstellen, die sich zugetragen haben könnten, als er noch nicht im Kanon der Geschichte vorkam. Wir haben zum Beispiel sein Kunai durch ein Kurzschwert ersetzt. Außerdem könnt ihr seine neuen Tattoos bestaunen, die er jetzt auf seinen noch muskulöseren Armen trägt. Außerdem gibt es neue visuelle Effekte, wie z. B. Tintenspritzer, während seiner Kampfsequenzen.

Mit dem Debüt von Azucena und der Rückkehr von Raven habt ihr hoffentlich die beiden neuen Charaktere näher kennengelernt. Hoffentlich erwartet ihr in Zukunft gebannt auf weitere Neuigkeiten zu Tekken 8, bevor das Spiel auf PlayStation 5 erscheint.