Age of Empires 3 Definitive Edition erhält kostenlose Test-Version

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vor drei Jahren erschien die Definitive Edition von Age of Empires 3 von Entwickler Forgotten Empires, das später auch den DLC Knights of the Mediterranean erhielt. Seit kurzem ist das Spiel nun auf Steam auch in einer neuen Trial-Version verfügbar.

Diese erlaubt euch ohne zeitliche Begrenzung ausgewählte Multiplayer- und Singleplayer-Inhalte zu spielen, darunter am wichtigsten:

Skirmish- & Multiplayer-Matches mit drei Zivilisationen, die regelmäßig geändert werden

Acht host-bare Karten

Act 1 der Kampagne Blut, Eis und Stahl

Kriegskunst-Herausforderungen

Auch die monatlichen globalen Events sind in der Trial-Version verfügbar.