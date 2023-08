Alone in the Dark Collector's Edition auf 5.000 Stück limitiert

PC Xbox X PS5

Das Survival-Horror-Spiel Alone in the Dark wird im Oktober 2023 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Es handelt sich um ein Remake des PC-Spiels von 1992, dem ersten Teil der Reihe. Publisher THQ Nordic hat nun angekündigt, dass sowohl die Collector’s Edition als auch die reguläre PC-Version nur in limitierter Stückzahl erhältlich sein werden.

Die Collector’s Edition wird in einer Auflage von 5.000 Stück erscheinen. Sammler die auf eine niedrige Seriennummer wert legen, müssen zusätzlich zum Spiel auch ein Zugticket erwerben, denn die ersten 20 Stück werden exklusiv im THQ Nordic Store in Wien verkauft. Von der Standard-PC-Version werden 3.500 Stück erhältlich sein, wobei auch hier die Nummern 1-20 nur vor Ort in Wien gekauft werden können.

In der Collector's Edition wird neben dem Spiel folgendes enthalten sein:

The Dark Man – 26cm große Figur

Ostadte - 10cm große Figur

Collector’s Edition DLC-Paket

"Glow Alone in the Dark"-Steelbook

"Do not disturb"-Türstopper

"Derceto 1930"-Wandsticker-Set

Alone in the Dark wurde ursprünglich von Infogrames entwickelt. Im Jahr 2018 erwarb THQ Nordic die Rechte und beauftragte das Studio Pieces Interactive mit der Entwicklung des Remakes. Weitere Informationen werden beim THQ Nordic Digital Showcase am 11. August bekannt gegeben.