Spiele-Check: Trepang2 – Diese Ballerei ist wüst hoch 2

Spiele-Check von SupArai

PC Xbox X PS5

Sucht ihr die Missionsareale gründlich ab, findet ihr Text für eure Datenbank.

Supersoldat-Story

Angeschlagene Gegner könnt ihr packen und als Schutzschild nutzen.

Actionreiche Missionen

Hier stand doch gerade eben noch wer in der Schusslinie?

Technik und Sound

Es gibt wirklich viele stimmige Areale in Trepang2.

Fazit

Egoshooter für PC, Playstation 5, Xbox Series X

Einzelspieler

Einsteiger, Fortgeschrittene, Profis

Preis: 26,99 Euro

In einem Satz: Hochgeschwindigkeits-Egoshooter ohne Schnörkel – im Guten, wie im Schlechten.

Neuen Shootern abseits der sogenannten Boomer-Shooter im Pixel-Style stehe ich wohlgesonnen gegenüber. Denn eine zünftige Ballerei, die dazu noch schick aussieht, gebe ich mir immer gerne – natürlich nur in der virtuellen Welt! Beim Heben des durchschnittlichen Bleigehalts in der Luft darf es auch ruhig derb und blutig zugehen. Zuletzt traf dies für mich bei Doom (im Test) so richtig zu, seitdem aber darbt mein Shooter-Herz. Abhilfe könnte der anerinnernde Ego-Shooterschaffen, der das Geschehen zwar in einem „realeren“ Szenario ansiedelt (also mit Soldaten statt Dämonen), in den Trailern jedoch konsequente Baller-Action andeutet. Hier mein Fazit nach gut dreieinhalb Stunden.Ja, es gibt eine Art Story und es geht um einen Supersoldaten, der nach seiner Flucht aus einem Labor im Auftrag einer mysteriösen Geheimorganisation andere Geheimorganisationen auslöscht. Relativ schnell wird klar, dass nicht alles so ist wie es scheint. Es geht um Experimente, ihr trefft auf mutierte Gegner und schon haben wir doch eine Fantasy-Komponente. Auf eine Präsentation mit Cutscenes und anderen neumodischen Schnickschnak verzichtet Trepang2, stattdessen setzt ihr euch den die Hintergrund-Geschichte mit Hilfe von Texten sowie Funksprüchen eurer Vorgesetzten zusammen.Trepang2 macht keine Gefangenen, entsprechend schnell und zünftig geht es in den Missionen zur Sache. In vor allem schlauchig gestalteten Arealen ballert ihr alles nieder, was euch das Programm entgegenschickt. Praktischerweise spielt Trepang2 in Gebäudekomplexen: So kommt ihr flott voran und die Struktur ermöglicht das natürliche Neubefüllen der Arena durch Türen und Fahrstühle. Die Gebiete unterscheiden sich optisch, stellenweise sehen sie richtig klasse aus (trotz Technik-Schwächen). Erkundet ihr die Areale genauer, findet ihr dort neben Waffen-Upgrades auch die erwähnten Storyschnipsel in Textform. Am Ende eines Abschnitts erwartete mich bislang ein Kampf gegen einen besonders starken Gegner.Euer Waffenarsenal besteht aus zwei Feuerwaffen sowie einer Granatenvariante – in den Abschnitten könnte ihr diese gegen andere Modelle tauschen. Ergänzt wird euer Aktionsrepertoire durch eine Zeitlupen- sowie eine Tarnfunktion, beide mit einem Cooldown versehen. Weil Bewegung in den Kämpfen wichtig ist, sind auch die Tasten für den Sprint, Sprung und Dash in alle Himmelsrichtungen weitere Dauerbrenner. Da ihr ständig Treffer einsteckt, sind die herumliegenden Medipacks und Rüstung überlebenswichtig.Pixeldichte und Texturqualität kann ich nicht bewerten, aber die in anderen Artikeln gezogenen Parallelen zupassen meines Erachtens zumindest für die Optik. Auch wenn der Titel technisch sicher hinterherhinkt, finde ich Trepang2 als Gesamtwerk ansehnlich und vor allem in sich stimmig. Die Gebiete sind teilweise sehr detailreich, Licht- und Schatteneffekte schaffen eine gelungene Atmosphäre.Alles was abseits der Kämpfe – bei denen stellenweise und vor allem im Zeitlupenmodus ein wahres Effektfeuerwerk gezündet wird – geschieht, ist allerdings nur Nebensache. Vom Ansatz her gefällt mir auch die Sound-Untermalung: Eine Mischung aus wuchtigen Beats, satten Schussgeräuschen sowie Explosionen und Funksprüchen aus dem Off.Bereits in den ersten beiden Spielstunden verpuffte für mich jeder gute Ansatz. Trepang2 macht mir keinerlei Spaß. Zwar gefallen mir die altmodische Inszenierung und der grundsätzliche Ansatz der Action durchaus. Allerdings ist mir das Gebotene viel zu platt: Wilde Feuergefechte in Arenen, in denen Gegner willkürlich bis dümmlich wild herumlaufen, wild rumballern und wie wild Granaten werfen – als hätten letztere ein Verfallsdatum und müssten einfach nur weg. Die eigentlich gelungene Soundkulisse entwickelte sich im dauerhaften Effektgewitter für mich zu einer nervigen Lärmkulisse.Der Sinn der Tarnfunktion erschloss sich mir nicht, denn Raum für taktische Spielereien exisiterte in Trepang2 bislang nie. Gegner in Zeitlupe niederzumähen fühlte sich zumindest die ersten Male mega-mächtig an und sah saucool aus. Allerdings nur die ersten Male. Andere Elemente, wie die Anpassungsmöglichkeiten meiner Waffen oder des Hauptquartiers, wirken wie Anhängsel.Vielleicht ändert sich das ein oder andere in den folgenden Spielstunden noch, ich habe schließlich nur bis zum Ende der dritten Mission gespielt – was mir vollkommen reicht. Seid ihr jedoch auf der Suche nach kompromissloser Daueraction mit wilden Feuergefechten, dann probiert die Demo aus oder schlagt direkt zu.