Amid Evil: Baldiger Release des "The Black Labyrinth"-DLC zum Shooter

Wie Publisher New Blood Interactive kürzlich bekanntgegeben hat, erscheint der Add-On-DLC The Black Labyrinth zum 3D-Retro-Shooter Amid Evil (zum User-Artikel) am 18. August dieses Jahres für PC auf Steam. Der von Entwickler Indefatigable produzierte Download-Content wurde als Prequel konzipiert und erzählt die Vorgeschichte von Amid Evil. Vom Umfang soll The Black Labyrinth zehn neue Levels, frische Gegner sowie zwei neuartige Waffen, darunter eine mächtige Sense, bieten. Der Soundtrack zum DLC wird wieder von Andrew Hulshult beigesteuert, der bereits das Hauptspiel musikalisch passend unterlegte.

Den üblichen Release-Date-Trailer haben wir für euch nachfolgend unter dieser News zum Abruf eingebunden, dieser vermittelt euch einen actionreichen Eindruck von den neuen Locations, den zusätzlichen Waffen und den neuen Feinden, die sich euch in den Weg stellen werden. Weitere optische Eindrücke aus dem kommenden Titel erhaltet ihr mit unseren Screenshot-Galerien.

Amid Evil: The Black Labyrinth ist für PC auf Steam ab dem 18.8.2023 zum Preis von 11,99 Euro erhältlich.