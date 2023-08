GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 31/2023 und Ausblick auf KW 32/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 31: Rückblick von Montag, 31. Juli, bis Sonntag, 6. August 2023

Spiele-Checks

Age of Wonders 4: Dragon Dawn (zum Spiele-Check)

Der einzige Spiele-Check der Woche war ein Strategie-Check von Vampiro. Dieser war bereits vom ursprünglichen Age of Wonders 4 sehr angetan, und auch der DLC Dragon Dawn kam gut bei ihm an: "Feuriges Content Pack, das die fantastische Spielerfahrung optional weiter verbessert."

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet.

User-Artikel

Landnama: Siedeln als Wikinger (zum User-Artikel)

Schon am Montag, pünktlich zum Release des Aufbauspiels Landnama , stieg Maverick vom GG-User-Olymp herab, um mit dem gemeinen GG-User-Volk seine Weisheit und vor allem seine Erfahrungen mit den Wikinger-Siedlern zu teilen. Sein Daumen zeigte nach... oben! Sein Fazit: "Das Indie-Studio hat mit seiner Premiere einen kurzweiligen Aufbau-Titel kredenzt, der mich mit seinem Setting angesprochen und der stets präsenten Dynamik im Spielverlauf auch gefordert hat."



(zum User-Artikel) Schon am Montag, pünktlich zum Release des Aufbauspiels , stieg vom GG-User-Olymp herab, um mit dem gemeinen GG-User-Volk seine Weisheit und vor allem seine Erfahrungen mit den Wikinger-Siedlern zu teilen. Sein Daumen zeigte nach... oben! Sein Fazit: "Das Indie-Studio hat mit seiner Premiere einen kurzweiligen Aufbau-Titel kredenzt, der mich mit seinem Setting angesprochen und der stets präsenten Dynamik im Spielverlauf auch gefordert hat." Fangame: Castlevania - The Lecarde Chronicles 2 (zum User-Artikel)

Der unermüdliche Nischenliebhaber veröffentlicht User-Artikel in so kurzen Abständen, dass er aus dieser Kategorie mittlerweile schon fast gar nicht mehr wegzudenken ist. Im zehnten Teil der Fangamereihe ging es um das Metroidvania The Lecarde Chronicles 2 , was ihm offenbar gefallen hatte: "Es ist definitiv ein verdammt gutes Castlevania -Spiel mit der passenden Atmosphäre, abwechslungsreichen Welten und richtig toller Musik"



(zum User-Artikel) Der unermüdliche veröffentlicht User-Artikel in so kurzen Abständen, dass er aus dieser Kategorie mittlerweile schon fast gar nicht mehr wegzudenken ist. Im zehnten Teil der Fangamereihe ging es um das Metroidvania , was ihm offenbar gefallen hatte: "Es ist definitiv ein verdammt gutes -Spiel mit der passenden Atmosphäre, abwechslungsreichen Welten und richtig toller Musik" Apprentice (zum User-Artikel)

Zum Abschluss der Woche erschien der dritte Teil der AGS-Classics von TheLastToKnow, in dem er sich dem 20 Jahre alten Point-and-Click-Adventure-Klassiker Apprentice und seinem Nachfolger angenommen hatte. Ein ausführliches Interview mit den Machern rundeten diesen User-Artikel ab. Selbst Adventure-Muffel könnten die Hintergrundinfos aus dem Interview interessant finden.

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

DU 7/2023: Das spielen unsere User

Die wirklich tolle GG-User-Inhalte-Woche wurde durch eine der, wenn nicht sogar von der beliebtesten GG-User-Inhalte-Kategorie abgerundet: Die neueste "Das spielen unsere User"-Galerie wurde vom fleißigen Drapondur zusammengestellt. Die 30 Spiele-Erfahrungen stammen diesmal von 19 verschiedenen Usern.

Ausblick auf KW 32

Ich hätte einen Bildschirmschoner auf meiner Spiele-Check-Kristallkugel installieren sollen. Dort ist jetzt wohl offenbar "Strategie-Check von Vampiro" eingebrannt...



Das User-Artikel-Orakel redet auch nicht mehr so häufig mit mir wie früher. Allerdings scheint sich ein Artikel einer frisch registrierten GG-Userin namens Dythlind anzubahnen. Und ein User-Artikel von TheLastToKnow über die Versoftungen einer bestimmten Comic-Reihe aus Spanien nähert sich ebenfalls der Fertigstellung.

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!