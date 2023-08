Wie klingt der Ruf von Faerûn?

PC PS5 MacOS

Teaser Baldur's Gate ist wieder da und der erste Teil unseres Tests stößt bei euch auf reges Interesse, doch welcher Aspekt des RPGs ist es, der bei euch das meiste Interesse erzeugt?

Das Erscheinen der Vollversion von Baldur's Gate 3 ist in aller Munde und auch hier bei GamersGlobal diskutiert ihr fleißig in der Kommentarspalte unter dem ersten Teil unseres Tests von Baldur's Gate 3 zum Launch. In der heutigen Sonntagsfrage wollen wir gerne von euch wissen, welcher Bestandteil des XXL-RPGs von Larian euch dabei am stärksten reizt. Ist es das Wiedersehen mit der namensgebenden Stadt und alten Bekannten wie Jaheira, die euch noch aus Biowares RPG-Meilensteinen Baldur's Gate und Baldur's Gate 2 im Gedächtnis geblieben sind? Freut ihr euch auf das Sandbox-Gameplay, das auch schon Divinity - Original Sin 2 von Larian ausgezeichnet hat oder erhofft ihr euch vor allem spannende, kuriose und auch sonst unterhaltsame Geschichten?

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.