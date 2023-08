Baldur's Gate 3 erreicht Top-Platzierung in Steam-Verkaufscharts

PC PS5 MacOS

Baldur's Gate 3 erreicht aus Sicht von vg247.com einen "unerwartet großen" Verkaufserfolg. Das bislang positiv besprochene Spiel (auch im vorläufigen GG-Test) belegt aktuell den Spitzenplatz in den Steam-Verkaufscharts. Dort wird es gefolgt vom kostenlosen CSGO und dem kürzlich veröffentlichten Remnant 2.

Auch in absoluten Zahlen dürfte Entwickler Larian Studios zufrieden sein: 593.788 Spieler waren in den letzten 24 Stunden maximal gleichzeitig aktiv. Entsprechend muss das Spiel also mindestens ebenso oft verkauft worden sein, vermutlich noch deutlich häufiger. Dieses Jahr hat bislang nur Hogwart's Legacy einen größeren Spielerzustrom auf Steam erlebt.

Bei Baldur's Gate 3 war angesichts der insgesamt positiven Spielereindrücke im Early Access und Presseberichte mit einem erfolgreichen Release zu rechnen gewesen. Die Höhe des Erfolgs überrascht aber nun doch, denn RPGs gelten, von Ausreißern wie Diablo 4 abgesehen, doch als eher nischig. Was wiederum zur Geschichte der Spielereihe passt, denn das erste Baldur's Gate gilt als Wendepunkt für das 1998 totgeglaubte RPG-Genre.