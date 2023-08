Baldur's Gate 3: Hotfix 1 ist erschienen

PC PS5 MacOS

Gestern hat das langerwartete RPG-Schwergewicht Baldur's Gate 3 (erster Teil des GG-Tests) die Early-Access-Phase verlassen. Inzwischen haben die Entwickler einen Hotfix für das Spiel veröffentlicht.

Das Update nimmt sich der ersten größeren Programmfehler an, die in der kurzen Zeit seit Release aufgetreten und den Entwicklern bekannt geworden sind. So werden vorrangig diverse Bugs behoben, die für Crashes des Spiels verantwortlich sind oder sogar dazu führen, dass ihr die Story von Baldur's Gate 3 nicht wie vorgesehen erleben könnt. Darüber hinaus werden aber auch erste Fehler im Zusammenhang mit dem Mehrspielermodus, der Benutzeroberfläche, der Audiowiedergabe oder den Zwischensequenzen behoben.

Eine vollständige Übersicht aller im Hotfix 1 enthaltenen Fehlerbehebungen findet ihr im (englischsprachigen) Changelog in der Quellenangabe. Achtung: Die Fehlerbeschreibungen zu den Zwischensequenzen enthalten Story-Spoiler! Überlegt euch also gut, ob ihr diese lesen möchtet, solange ihr Baldur's Gate 3 noch nicht beendet habt.