Wochenschluss-Podcast #204

Teaser Hagen ist gedanklich noch an der Schwertküste, Jörg war wieder in Doku-Aufnahmen aus Japan vertieft, doch nun kommen sie in der Redaktion in Putzbrunn zusammen für den neuesten Wochenrückblick.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit Auch nach einer intensiven Woche finden sich Jörg und Hagen gut gelaunt für den freitäglichen GamersGlobal-Podcast zusammen. Unter anderem geht es auch um ein Thema, was gerade euch Zuhörer als Premium-Abonnenten betrifft – beachtet dabei, dass die Diskussion zu den erhöhten Abo-Preisen im aktuellen Editorial stattfindet. Die Timecodes dieser Folge: 00:26 Es ist Jörg und Hagen, es begrüßt euch Freitag

01:10 Geführte Medition mit Om – oh Moment, es geht doch um das Ähm.

03:18 Ein Thema der vergangenen Woche war natürlich die geänderten Abo-Preise.

05:23 Diese Woche erschien Folge 7 der Japan-Doku 2022 und Jörg freut sich schon sehr auf Folge 8.

09:47 Das Thema Retro Gamer beschäftigt Jörg natürlich immer noch.

11:13 Die neue DU-Galerie hat uns mit dem erfolgten Release eines gewissen Titels überrascht.

14:06 Ein bestimmendes Thema war natürlich Baldur's Gate 3, mit dem Hagen in wenigen Tagen 30 Stunden verbracht hat.

32:17 Hagen braucht man nicht fragen, aber was macht Jörg am Wochenende?

33:27 Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal!

