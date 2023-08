PM: Die Aktualisierung 1.36 für Gran Turismo 7 fügt 4 neue Autos, drei Extra-Menüs und mehr hinzu (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Fans von Gran Turismo, aufgepasst! Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass die Aktualisierung 1.36 für Gran Turismo 7 am Montag, 7. August, um 9 Uhr MESZ erscheint.* Freut euch schon auf spannende neue Inhalte zur Feier des bevorstehenden „Gran Turismo“-Films, Extra-Menüs im GT Café, 4 aufregende neue Autos und mehr. Lest weiter, um mehr zu erfahren.

* Für die Aktualisierung sind eine Internetverbindung und das Spiel Gran Turismo 7 erforderlich.

Fahrt eure Linie mit dem Nissan GT-R Nismo GT3 ‘18, bekannt aus dem Kinofilm

Um den Kinostart des „Gran Turismo“-Films diesen Monat zu feiern, veranstalten wir vom 7. August bis 28. September eine Geschenkaktion mit dem Nissan GT-R Nismo GT3 ‘18. Klickt einfach auf das Aktionsbanner in der oberen rechten Ecke der Weltkarte, um das Fahrzeug einzulösen. Die Aktion läuft nur für begrenzte Zeit, also lasst euch diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen!

Außerdem wurde eine neue Lackierung hinzugefügt, die dem GT-R aus dem Film nachempfunden ist. Diese Lackierung kann ausgewählt werden, wenn der Nissan GT-R Nismo GT3 ‘18 bei Brand Central gekauft wird.

Gran Turismo basiert auf der unglaublichen wahren Geschichte einer Gruppe von Leuten, mit denen keiner gerechnet hat – einem strauchelnden Gamer aus der Arbeiterschicht (Archie Madekwe), einem gescheiterten ehemaligen Rennfahrer (David Harbour) und einem idealistischen Motorsport-Funktionär (Orlando Bloom). Gemeinsam riskieren sie alles, um sich im aufregendsten Sport der Welt durchzusetzen. Gran Turismo ist eine inspirierende, nervenaufreibende und actionreiche Geschichte, die beweist, dass man alles erreichen kann, wenn man nur den richtigen Antrieb hat.

Gran Turismo läuft weltweit ab 9. August exklusiv im Kino. In ausgewählten Regionen sind Tickets für Frühvorstellungen erhältlich: https://www.granturismo.movie/

Zur Feier des „World Series“-Showdowns2023, der am 11. und 12. August in Amsterdam stattfindet, veranstalten wir zwei Aktionen, mit denen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Geschehen teilhaben können.

„World Series“-Showdown – „Gewinner tippen“-Aktion

Im Rahmen dieser Aktion können Spieler Credits im Spiel gewinnen, indem sie die Siegerteams im Manufacturers Cup und Nations Cup des „World Series“-Showdowns korrekt vorhersagen. Die Teilnahme ist über das Aktionsbanner in der oberen rechten Ecke der Weltkarte von Gran Turismo 7 möglich. Für eine korrekte Prognose winken 1.000.000 Credits, also insgesamt 2.000.000 Credits, wenn man in beiden Turnieren die Sieger korrekt vorhersagt.

Abstimmungsbeginn: 1. August

Abstimmungsende: Bei Beginn des Großen Finales für jedes Rennen

„World Series“-Showdown – Zuschauergeschenk-Aktion

Im Rahmen der Zuschaueraktion können Teilnehmer Belohnungen erhalten, indem sie auf das entsprechende Aktionsbanner in der oberen rechten Ecke der Weltkarte von Gran Turismo 7 klicken und über die Links die Live-Übertragungen des Manufacturers Cup (Belohnung: 6-Sterne-Roulette-Ticket [Motor]) und Nations Cup (Belohnung: Vorabzugang zum Toyota Ambulance Himedic ‘21) im Stream anschauen. Das ist eure Chance, euch diesen japanischen Krankenwagen zu sichern, bevor er Ende September erscheint!

Wir feiern den „World Series“-Showdown2023 mit zwei besonderen Geschenkaktionen! Macht mit und gewinnt mit etwas Glück Preise im Spiel sowie Vorabzugang zum Toyota Ambulance Himedic! Die Belohnungstickets für diese Aktion werden am Sonntag, 14. August, und Montag, 21. August, verteilt.

Chevrolet Corvette (C1) ‘58

Die Geburtsstunde des amerikanischen Sportwagens. Die glorreiche Corvette der ersten Generation.

Zu Beginn des Jahres 1953 wurde in den Vereinigten Staaten kein Auto gebaut, das man einen „echten“ Sportwagen nennen konnte. Der amerikanische Sportwagenmarkt wurde damals von europäischen Sportwagen dominiert, die nach dem Zweiten Weltkrieg importiert wurden. Um dies zu ändern, veröffentlichte GM für seine Marke Chevrolet einen Sportwagen namens Corvette. Diese erste Corvette wurde 1953 geboren. Die Kombination aus einer Glasfaserkunststoff-Karosserie und einem Zentralrohrrahmen aus Stahl war sehr futuristisch und ihr fortschrittliches Styling machte sie zu einem echten amerikanischen Sportwagen. Der 3,8-Liter-Reihensechszylinder mit 111,8 kW wurde in der 4.249 mm langen, 1.773 mm breiten Karosserie platziert. Die in diesem Jahr hergestellten Corvettes wurden vollständig handgearbeitet und nur 300 Stück wurden produziert. Nachdem GM sah, dass diese ersten 300 Autos umgehend ausverkauft waren, verlegte GM im folgenden Jahr seine Produktionsanlagen von Michigan nach Saint Louis und bereitete die Serienproduktion vor. Im Jahr 1954 verzehnfachte man die Produktion im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt sogar 3.640 Stück. Die Leistungsdaten des Modells von 1954 entsprechen denen des ersten Jahres, aber in der Mitte des Modelljahres wurde das Nockenprofil verändert und die Motorleistung auf 114 kW erhöht. Für das Modell von 1958 wurden der Kühlergrill und das Heckdesign verändert. Die dramatischste Veränderung im Aussehen waren jedoch die neuen Vierfach-Frontscheinwerfer.

Maserati MC20 ‘20

Ein Supersportwagen der Meisterklasse, der die Entschlossenheit und Leidenschaft von Maserati verkörpert.

Der MC20 ist ein Mittelmotor-Supersportwagen, den Maserati im Jahre 2020 vorgestellt hat. Maserati ist weithin bekannt für seine eleganten und meisterhaft konstruierten Hochleistungs-GT-Fahrzeuge mit Front- oder Heckmotor. Der MC20 ist seit 15 Jahren das erste Mittelmotor-Modell in ihrem Serienwagen-Sortiment, seitdem der MC12 im Jahre 2005 eingestellt wurde. Die Karosserie mit ihren Schmetterlingsflügeln scheint nicht mit zusätzlichen Aerodynamikteilen ausgerüstet zu sein. Der Wagen ist um ein Kohlefaser-Monocoque konstruiert, das selbst nur 100 kg wiegt. Außerdem wurden in jedem Bereich des Wagens gewichtsreduzierende Maßnahmen umgesetzt, die ein Gesamtgewicht von unter 1.500 kg ermöglichten. Der neu entwickelte 3-Liter-V6-Zwillingsturbo präsentiert das erste Vorkammer-Verbrennungssystem aus der Formel 1, das in einem Serienmodell zum Einsatz kommt. Er produziert maximal 463,3 kW und 730 Nm Drehmoment. In Kombination mit einem 8-Gang-DCT-Getriebe kann der Wagen in unter 2,9 Sekunden von 0 auf 100km/h beschleunigen und soll eine Höchstgeschwindigkeit von über 325km/h erreichen.

Toyota Ambulance Himedic ‘21*

* Ende September bei Brand Central erhältlich. Vorabzugang im Rahmen der Zuschauergeschenk-Aktion des „World Series“-Showdowns möglich.

Die Arbeit eines Sanitäters steht und fällt mit einem guten Krankenwagen. Seit den 1950er-Jahren produziert und verkauft Toyota Krankenwagen, die aus speziell umgerüsteten Passagier- und Gebrauchsfahrzeugen hergestellt werden. Das neueste dieser Modelle ist der hochklassige „HiMedic“-Krankenwagen der 3. Generation. Die Karosserie basiert auf dem Exportmodell der 200er-Serie, dem „HiAce Super Long“, und wurde von Toyotas Rennwagenentwicklungsteam „Toyota Customizing & Development“ umgebaut. Angetrieben wird der 5.600 mm lange, 1.895 mm breite und 2.490 mm hohe Wagen von einem 2,7-Liter-2TR-FE-Reihenvierzylinder. Front- und Heckpartie des Fahrzeugs wurden mit einer Anordnung von roten LED-Warnlampen ausgestattet. Der Innenraum wurde für die größtmögliche Funktionalität in lebensrettenden Situationen umgebaut. Das an sich schon hohe Dach wurde im Patientenbereich noch zusätzlich angehoben, um 1.850mm Raum in die Höhe zu bieten, und zum ersten Mal für einen Krankenwagen dieses Typs kommen auf beiden Seiten Schiebetüren zum Einsatz. Durch die strategische Neuplatzierung der Ausstattung (wie z.B. des Handwaschbeckens) wurde auch der Platz im Patientenbereich gegenüber dem Vorgängermodell verbessert.

Toyota GR Corolla MORIZO Edition ‘22

Ein Zweisitzer-Modell, das den GR Corolla auf die Spitze treibt.

Gazoo Racing (GR), die Hochleistungsmarke von Toyota, hat ihre Erfahrung im Motorsport genutzt, um den ultimativen Kompaktsportwagen zu produzieren: den GR Corolla. Das Ziel für dieses Auto war es, eine außergewöhnliche Leistung zu erbringen, um es mit jedem Konkurrenten aufnehmen zu können. Beim Basischassis des Corolla Sport wurden die vordere Spurweite um 60 mm und die hintere um 85 mm verbreitert, um das Kurvenverhalten zu verbessern. Darüber hinaus wurden für eine erhöhte Verwindungssteifigkeit bei scharfen Kurven 349 zusätzliche strukturelle Punktschweißungen hinzugefügt. Beim Motor handelt es sich um den gleichen 1,6-Liter-3-Zylinder-„Dynamic Force“-Turbomotor, der beim GR Yaris großes Lob erfuhr. Die Leistung wurde erhöht, indem der Flusswiderstand der Auslassteile verringert wurde, was zu maximalen 223 kW führt – eine Steigerung gegenüber dem GR Yaris. Der Antrieb verwendet eine aktive Drehmomentverteilung mit Allradsystem und Torsen-Sperrdifferenzial. Dadurch bietet das Auto sowohl eine außergewöhnliche Stabilität als auch eine hohe Manövrierfähigkeit. Zwar wurde der GR Corolla als der Corolla mit den höchsten Spezifikationen überhaupt eingeführt, doch bei seinem Debüt wurde auch ein radikales Spezialmodell vorgestellt, die „MORIZO Edition“. MORIZO ist der Spitzname des derzeitigen Vorsitzenden der Toyota Motor Corporation, Meisterfahrer Akio Toyoda. Dieses limitierte Modell entstand aus dem Wunsch Toyodas heraus, „wieder Corollas zu erschaffen, nach denen sich die Leute umdrehen“. Um Gewicht einzusparen, wurden bei der MORIZO Edition die Rücksitze entfernt, wodurch sie effektiv zu einem Zweisitzer wird. Sie nutzt außerdem ein einzigartiges kurz übersetztes Getriebe, eine spezielle Getriebe-Endstufe und der maximale Schub des Turboladers wurde gesteigert, um das maximale Drehmoment zu erhöhen. Zusammen mit den einzigartigen Schmiederädern und den Monotube-Stoßdämpfern erreicht dieses Modell so ein völlig neues Leistungsniveau. In einer Automobilwelt, die sich in Richtung Elektrifizierung und Automatisierung bewegt, ist der GR Corolla ein beispielloses Fahrzeug, das die klassische Schönheit eines einfachen Verbrennungsmotors demonstriert.

Testet dieses Auto in Runde 7 des Toyota Gazoo Racing GT Cup 2023 noch vor allen anderen

Wir bieten Spielerinnen und Spielern die Chance, dieses Auto noch vor seiner Veröffentlichung in Runde 7 des Toyota Gazoo Racing GT Cup 2023 auszuprobieren. Außerdem werden alle, die an der Meisterschaft teilnehmen (das gilt für jede Runde) und ihre Online-ID in der Punkterangliste registriert haben, dieses Auto kostenlos erhalten. (※) Lasst euch diese unfassbare Gelegenheit nicht entgehen! Dieses Auto wird Ende September zum Kauf bei Brand Central verfügbar sein. ※: Die verschenkten Autos werden am Montag, 28. August, verteilt.

Die folgenden drei Extra-Menüs wurden hinzugefügt:

Extra-Menü Nr. 26: Maserati (ab Sammlerstufe 40 und höher)

Extra-Menü Nr. 27: Aston Martin (ab Sammlerstufe 44 und höher)

Extra-Menü Nr. 28: „Kei cars“ (ab Sammlerstufe 27 und höher)

„Feuerwache“ wurde zu den Empfehlungen hinzugefügt.

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, und wir hoffen, dass ihr mit den neuen Inhalten ebenso viel Freude haben werdet wie wir mit ihrer Ankündigung.