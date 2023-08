PM: Sommerangebote: Diese 7 Blockbuster-Games müsst ihr gespielt haben (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Sommerangebote 2023 im PlayStation Store gehen in die nächste Runde! Nachdem wir euch zuvor bereits einige fantastische Spielwelten empfohlen haben, möchten wir euch heute sieben tolle Blockbuster-Games ans Herz legen, die ihr gespielt haben müsst.

Nach den Ereignissen in Modern Warfare entbrennt im direkten Nachfolger ein globaler Konflikt und ihr seid natürlich mittendrin! An der Seite bekannter Fanlieblinge wie “Soap” MacTavish oder auch “Ghost” erlebt ihr im zweiten Teil der MW-Remake-Reihe aus erster Hand, was das Sonderkommando 141 zu einer so besonderen Einheit macht.

Doch natürlich hat Call of Duty: Modern Warfare II noch viel mehr zu bieten als die spannende Story-Kampagne, die übrigens mit diversen Verbesserungen aufwartet. Hierzu zählen unter anderem eine überarbeitete KI und ein besseres Waffenhandling. Letzteres katapultiert auch die hitzigen Multiplayer-Gefechte in neue Höhen. Egal ob ihr euch in Deathmatch-Gefechten, im Spezialeinheit-Koop-Modus oder in die Battle Royale-Schlachten in Warzone stürzt: So bombastische Shooter-Action erlebt ihr nur in COD!

Call of Duty®: Modern Warfare® II – Vault Edition

109,99 Euro 76,99 Euro

Im Jahr 1274 ereignete sich die Erste Mongoleninvasion in Japan. Auf Befehl Kublai Khans brachen zwischen 20.000 und 40.000 Soldaten auf und eroberten auf ihrem Weg zur japanischen Hauptinsel unter anderem das kleine Eiland Tsushima. In der Rolle des Samurai Jin Sakai erlebt ihr in Ghost of Tsushima dieses historische Ereignis in der ersten Reihe mit und müsst mit ansehen, wie eure Heimat von den Mongolen überrollt wird.

Eure Aufgabe ist es natürlich, die Invasoren wieder von der Insel zu vertreiben. Die Fähigkeiten eines Samurai sollen dafür jedoch nicht ausreichen, weshalb Jin zum Geist wird. Dadurch verändert sich sein Kampfstil, was euch neue, “unehrenhafte” Möglichkeiten eröffnet. Die Schwertduelle sind immer wieder echte Highlights des Action-Adventures, das neben seiner filmreifen Inszenierung vor allem mit seiner großartigen Spielwelt begeistert.

Gegenüber der Originalversion des Games bietet euch der Director’s Cut übrigens einige neue Inhalte. Zu diesen zählen neben einer komplett neuen Story-Kampagne auf der Insel Iki auch der Online-Koop-Modus Legends sowie einige digitale Goodies.

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT

79,99 Euro 39,99 Euro

Das Ende der Welt steht bevor, denn der Fimbulwinter ist angebrochen und damit eine jener Katastrophen, die die Götterdämmerung Ragnarök einleiten. Kratos und Atreus versuchen seit ihrem letzten Abenteuer, sich von den nordischen Göttern fernzuhalten, allerdings haben diese andere Pläne. Allvater Odin sowie Donnergott Thor statten dem Vater-Sohn-Gespann einen Besuch ab und von da an soll sich alles verändern.

God of War Ragnarök setzt die emotionale wie gleichermaßen bildgewaltige Reise von Kratos und seinem Sohn fort. Die packende Geschichte mit ihren berührenden Momenten ist definitiv eine der größten Stärken des PlayStation-Blockbusters. Doch auch das erneut brachiale Kampfsystem, die cleveren Rätsel und die atemberaubenden Landschaften der Neun Welten der nordischen Mythologie werden euch so schnell garantiert nicht mehr aus dem Kopf gehen. Hier erwartet euch einer der besten PlayStation-Exklusivtitel überhaupt.

God of War Ragnarök

79,99 Euro 59,99 Euro

Wo wir bereits beim Thema hervorragende PS-Exclusives sind, dürfen wir das Rennspiel Gran Turismo 7 selbstverständlich nicht vergessen, das während der Sommerangebote ebenfalls im Preis reduziert ist. Wenn ihr euch auch nur ansatzweise für Autos begeistern könnt, führt für euch eigentlich kein Weg an diesem Simulations-Highlight von Polyphony Digital Inc vorbei!

Insgesamt dürft ihr euch hinter das Steuer von mehr als 400 Boliden setzen, von wahren Klassikern bis hin zu hochgezüchteten Rennwagen. In der Solo-Kampagne bahnt ihr euch einen Weg an die Spitze und vergrößert währenddessen eure eigene Sammlung immer weiter. All das könnt ihr tun, während ihr den satten Motorensounds lauscht, die präzise nachgebauten Automodelle bestaunt, während ihr über die detaillierten Strecken saust und euch dabei von der realistischen Fahrphysik begeistern lasst.

Falls ihr PlayStation VR2 haben solltet, dürft ihr Gran Turismo 7 dadurch sogar noch deutlich immersiver auf eurer PlayStation 5-Konsole erleben.

Gran Turismo™ 7

79,99 Euro 59,99 Euro

Einige Jahre nach ihren traumatischen Erlebnissen auf dem Baker-Anwesen haben sich Ethan Winters und seine Frau Mia inzwischen an einem abgeschiedenen Ort niedergelassen. Nach der Geburt ihrer Tochter Rose hatten sie gehofft, diese Schrecken hinter sich lassen zu können, doch nach einer schicksalhaften Nacht soll alles anders kommen und Ethan findet sich kurz darauf in einem neuen Albtraum wieder.

In Resident Evil Village, dem achten Hauptteil der legendären Survival-Horrorreihe, schlüpfen wir erneut in die virtuelle Haut von Ethan Winters und erleben das Geschehen aus der Ego-Perspektive. Dadurch entfaltet sich einmal mehr eine ungemein packende Horroratmosphäre und egal ob ihr verzweifelt nach Ressourcen sucht, verzwickte Rätsel löst oder ums nackte Überleben gegen Vampire, Werwölfe und andere Monster kämpft, während dieses Abenteuers gefriert euch garantiert das Blut in den Adern.

Das ist natürlich umso mehr der Fall, wenn ihr PSVR2 euer Eigen nennen solltet, denn dadurch erlebt ihr den Survival-Horror so intensiv wie selten zuvor.

Resident Evil Village

39,99 Euro 19,99 Euro

Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis… da trug der überlebende Jedi-Padawan Cal Kestis einen verzweifelten Kampf gegen das übermächtige Imperium aus. Während einer Mission stolpert Cal in den Überresten eines Gebäudes aus der Zeit der Hohen Republik über eine Info, die für ihn und seine Freunde womöglich alles für immer verändern könnte. Doch sie sind nicht die einzigen, die dahinter her sind.

Star Wars Jedi: Survivor baut auf dem Fundament seines Vorgängers Fallen Order auf und bietet uns mehr von allem: Das Team von Respawn Entertainment hat Cal nun mehrere Kampfstile auf den Leib geschnitten, von denen wir immer zwei ausrüsten können. Des Weiteren gibt es viele neue Möglichkeiten, das Aussehen des einstigen Padawans zu verändern und sogar einige neue Macht-Fähigkeiten sind im Action-Adventure enthalten.

Falls ihr eine Schwäche für Star Wars haben solltet, erlebt ihr hier eines der bisher besten interaktiven Abenteuer. Das liegt nicht nur an den toll gestalteten Welten und den vielen sinnvollen Gameplay-Neuerungen, sondern auch an der spannenden Geschichte. Die Deluxe Edition bietet euch zudem einige coole kosmetische Items.

STAR WARS Jedi: Survivor™ Deluxe Edition

99,99 Euro 74,99 Euro

Für Fußball-Fans führt indes kein Weg an EA Sports FIFA 23 vorbei, dem aktuellsten Ableger der erfolgreichen Sportsimulationsreihe. Neben einer überarbeiteten Grafik und Physik hat das Entwicklerteam vor allem am Gameplay gefeilt. Mit dem Powerschuss habt ihr eine neue Waffe in eurem Offensivarsenal und auch die Standardsituationen wurden deutlich überarbeitet, um euch hier mehr Freiheiten zu gewähren.

Darüber hinaus erwartet euch mit der Fußball-Simulation inhaltlich ein wahrlich prall gefülltes Paket! Ihr dürft im Trainingsmodus an euren Fähigkeiten feilen, mit eurem Lieblingsteam eine Saison beginnen oder auf die Jagd nach dem Champions League-Titel gehen. Außerdem sind natürlich auch die beiden Dauerbrenner Karriere und FUT wieder mit von der Partie. So schnell werdet ihr den Controller nicht mehr beiseite legen.

EA SPORTS™ FIFA 23

79,99 Euro 19,99 Euro

