Baldur's Gate 3: Xbox-Version erscheint wahrscheinlich erst 2024

PC PS5 MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Diese Woche verlässt Baldur's Gate 3 (erster Teil des GG-Tests) endlich den Early Access und erscheint für PC. Im Folgemonat soll die Playstation-5-Umsetzung erscheinen. Immer noch keinen Termin hat die Version für Xbox Series X|S. Michael Douse, Larians Director of Publishing, verspricht neue Nachrichten zur Xbox-Version gegen Ende dieses Jahres. Eine Veröffentlichung in diesem Jahr wird damit unwahrscheinlich.

Die Xbox-Umsetzung von Baldur's Gate 3 erweist sich als schwierig, weil Larian Studios Probleme damit hat, den Couch-Koop für die Xbox Series S umzusetzen. Microsoft erlaubt zwar bei der Series-S-Version eines Spiels Grafikoptionen zu streichen, aber keine Gameplay-Features wie einen Koopmodus. Inhaltlich muss ein Spiel auf Xbox Series S und Xbox Series X identisch sein. Laut Michael Douse arbeitet das Team aktuell daran, diese technische Herausforderung zu meistern. Auch Thomas Puha, ein Mitarbeiter von Remedy, die aktuell an Alan Wake 2 arbeiten, hat sich diese Woche kritisch zur Xbox Series S geäußert. So könnte man ein Spiel nicht am Ende des Entwicklungsprozess an die Xbox Series S anpassen, sondern müsste deren technische Limitierungen schon bei Beginn der Entwicklung berücksichtigen.