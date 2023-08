Jagged Alliance 3: Balance Patch 1.03 veröffentlicht

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jagged Alliance 3 ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Mittlerweile ist Jagged Alliance 3 (im Test, Note: 8.0) seit drei Wochen auf dem Markt. Das verantwortliche Studio Haemimont Games werkelt derweil noch weiter an Optimierungen des neuesten Teils der Rundentaktik-Serie. Am 3. August ist daher der "Balance Patch 1.03" veröffentlicht worden. Die Entwickler geben folgende Änderungen als Higlights dieses Patchs an:

Feindliche Angriffe von Wachposten auf dem Schwierigkeitsgrad "First Blood" werden seltener ausgelöst

Diamantenminen gehen auf dem Schwierigkeitsgrad "First Blood" zu 50%, auf dem Schwierigkeitsgrad "Commando" zu 20% und auf "Mission Impossible" zu 0% zur Neige (Community-Vorschlag)

Minen zeigen nun in ihrem Tooltip an, wie nahe sie der Erschöpfung sind

Ein Fehler wurde behoben, der das Mineneinkommen nach oben skalierte, wenn die Erschöpfung begann

Der Schaden von Maschinengewehren wurde reduziert

Die Anzahl der Unterbrechungsangriffe von Maschinengewehren basiert nun auf den aktuellen AP und nicht mehr auf den maximalen AP (die am Ende der Runde berechnet werden) (Community-Vorschlag)

Ein Fehler wurde behoben, durch den Unterbrechungsangriffe von Maschinengewehren einen Zielbonus erhielten, wenn dies nicht der Fall war

Granaten- und Raketenwerfer-Fehlschlagchance und -abweichung hängen nun von der Entfernung zum Ziel ab (Community-Vorschlag)

Was sich sonst noch alles getan hat, könnt ihr in der Quelle nachlesen.