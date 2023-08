PM: Erfahrt mehr über die Entstehung von Dodo Re Mi, dem ersten Musikspiel von Jackbox (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir sind jetzt schon im zehnten Jahr unserer Party Packs angelangt. Das sind zehn Jahre mit Handys als Controllern, anspruchsvollem Humor, ganz und gar nicht anspruchsvollem Humor und allen Humorniveaus dazwischen sowie mit erinnerungswürdigen Partymomenten auf der ganzen Welt.

Angesichts dieses Meilensteins wollen wir den Fans unbedingt die vertraute Jackbox-Magie bescheren und bringen deshalb unter anderem auch den spannenden Spielenachfolger Tee K.O. 2 mit The Jackbox Party Pack 10 heraus, das diesen Herbst für PlayStation-Nutzer erscheinen wird.

Wir haben zudem alles daran gesetzt, die Fans mit neuen Ideen und Spielweisen zu erfreuen. Dieser Grundgedanke stand auch bei der Erschaffung des fünften und letzten Spiels von The Jackbox Party Pack 10 im Mittelpunkt. Wir präsentieren…

Dodo Re Mi ist das erste Musikspiel, das je von Jackbox Games herausgebracht wurde. Hier schlüpfen die Spieler in die Rolle von vogelhaften Bandmitgliedern und nutzen ihre Handys als Instrumente, um eine hungrige Musikpflanze zu füttern (damit sie nicht von besagter Pflanze gefressen werden).

Dodo Re Mi beinhaltet sowohl unsere eigenen Songs als auch bekannte Musik aus teils unerwarteten Genres. Jeder Spieler wählt aus, welches Instrument er (mithilfe seines Handys) spielen will, und kann dann auch die Instrumente der anderen Bandmitglieder hören, während er mit ihnen in Echtzeit zusammenarbeitet.

Das Konzept von Dodo Re Mi wurde vom Senior Software Engineer Chase McClure erdacht. „In meinem Kopf setzte sich die Idee fest, dass man das eigene Handy buchstäblich zu einem Instrument machen könnte“, so Chase.

Allerdings hatten wir bei Jackbox vorher noch nie ein Musikspiel gemacht, und Chase waren die Herausforderungen, die so etwas mit sich bringt, nur allzu bewusst. „Man kann gar nicht genug betonen, wie neu diese Idee– auch technisch– für unser Studio ist. Die ersten Prototypen waren… sehr unausgereift”, erklärte er. „Allerdings enthielten sie genug von der Idee, um zu zeigen, dass wir mit ihr ein wirklich besonderes Spiel umsetzen könnten.“

Im Studio war man sich einig, dass dieses Spiel etwas Besonderes war. Sobald das Konzept von Chase grünes Licht für Party Pack 10 erhalten hatte, sammelte das Produktionsteam Ideen für das Erscheinungsbild und Gameplay des Spiels.

Game Director Brooke Breit erinnert sich daran, dass man sich schnell von Vögeln inspirieren ließ: „Vögel sind musikalisch. Und die Idee von fiktiven Vögeln, die Geräusche der unterschiedlichsten Instrumente erzeugen können, wurde maßgebend für die gestalterische Vision der Spielwelt. Da ergab es nur Sinn, dass die Vögel einen guten Auftritt für die fleischfressende Pflanze hinlegen müssen, um zu überleben. Die Natur ist gnadenlos, nicht wahr?“

Zu den vielen Herausforderungen bei der Entwicklung des Spiels gehörte auch die Erschaffung der Instrumente. Bei Party Packs wird pro Spiel normalerweise ein Audio Lead benötigt. In diesem Fall übernahm Nate Sandberg diese Rolle und konnte Avery Makel bei der Instrumentenerschaffung als zusätzliche Unterstützung gewinnen.

„Aus rechtlichen Gründen mussten wir für jedes Instrument unsere eigenen Samples aufnehmen“, erzählte Avery.

Das Team nahm Samples verschiedener Instrumente auf, die von Virtuosen gespielt wurden, darunter auch Studenten der Central Michigan University.

Natürlich wäre das Ganze kein Jackbox-Partyspiel ohne ein wenig amüsanten Körpereinsatz. „Ich kippte zwei Dr. Peppers in mich rein und sprang auf und ab, um ausreichend ‚Munition‘ für unser Rülpsinstrument zu sammeln“, erinnerte sich Nate freudig.

Doch Nates Arbeit bestand nicht nur aus Rülpsern und Tubas. Nate hat unermüdlich an der Komposition der spielbaren Songs des Spiels gearbeitet. „Jedes Mal, wenn Nate einen neuen Song in Slack postete, war das ein echtes Ereignis“, erzählte Michael Siciliano, Assistant Director von Dodo Re Mi.

Chase verdeutlichte, was Dodo Re Mi so einzigartig macht: „Da es einem neuen Genre angehört, stellt es auf jeden Fall eine Innovation bei den Jackbox-Spielen dar. Dadurch, dass eure Geräte Töne in Echtzeit erzeugen und diese im Laufe eurer Spielrunde aufnehmen, ist es jedoch auch eine Innovation für das ganze ‚Musikspiel‘-Genre.“

Während das Team Dodo Re Mi den letzten Schliff verpasst, freut es sich extrem darauf, das Spiel mit den alten und neuen Jackbox-Fans zu teilen. „Ich würde es nur zu gern erleben, wie ein Raum voll neuer Spieler zusammen musiziert und sich dabei kaputtlacht“, so Avery.

Game Producer Pauline Ferraro erwartet, dass das Spiel auf breites Interesse treffen wird: „Für jeden ist im Spiel etwas dabei, da eine ganze Reihe Schwierigkeitsgrade, Genres und Instrumente zur Verfügung stehen.“

„Hoffentlich kommt bei den Spielern dieses Gefühl von kreativer Zusammenarbeit auf, das ich aus meiner mehrjährigen Banderfahrung kenne“, sagte Nate.

Die Veröffentlichung von Party Pack 10 steht nun also vor der Tür und das Team von Jackbox Games hofft, dass sich Fans auf der ganzen Welt treffen und diesen Tag mit Dodo Re Mi auf PlayStation feiern werden.

Folgt uns auf Twitter, Instagram, Facebook und TikTok, wenn ihr mehr Hintergrundinformationen und Gameplay-Einblicke zu Dodo Re Mi und den anderen Spielen erhalten wollt, die Teil vonThe Jackbox Party Pack 10 sind und deshalb im Herbst für PS4 und PS5 erscheinen werden.