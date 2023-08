Evercade Showcase Vol. 2: Alle Indie-Games im Überblick

andere

Am 31. Juli veröffentlichte Blaze seinen zweiten Evercade Showcase auf YouTube. Diesmal ging es nicht um alte Spiele aus den 80er und 90er Jahren, die auf den Modulen wiederveröffentlicht werden – sondern um Homebrew Games der letzten Jahre. Bereits mit den Indie Heroes-Modulen und den Game of the Month-Downloads hat Blaze der Homebrew-Szene eine Plattform gegeben. Dieses Engagement wird nun offenbar intensiviert. Hinter den Links sind entsprechende Trailer oder Gameplay-Videos zu den Collections und den Spielen hinterlegt.

Home Computer Heroes Collection 1

Mit der neuen Home Computer Heroes-Reihe sollen zukünftig Heimcomputer-Spiele der letzten Jahre für den Evercade veröffentlicht werden. Die erste Collection beinhaltet folgende Spiele, erscheint im Oktober 2023 und kostet 19,99 Euro.

- The Attack of the PETSCII Robots (The 8-Bit Guy, Amiga, 2022)

- Planet X2 (The 8-Bit Guy, C64, 2017)

- Landwirtschafts Simulator (Giants Software, C64, 2018)

- Citadel Remonstered (Akkaris Software, Amiga, 2022)

- The Sword of Ianna (Retroworks, MSX, 2017)

- Tanks Furry (Project R3D, Amiga, 2016)

- Bridge Strike (Project R3D, Amiga, 2019)

Goodboy Galaxy / Witch n' Wiz

Zwei Spiele, die auf einem Modul veröffentlicht werden. Goodboy Galaxy der beiden Entwickler Richard Nicol und Richard Clarke ist ein Metroidvania-Spiel für den GBA, das im Laufe des Jahres veröffentlicht wird. Das Puzzle-Spiel Witch n' Wiz wurde von Matt Hughson entwickelt und wurde 2021 für das NES veröffentlicht. Das Evercade-Modul wird für 19,99 Euro im Dezember 2023 erscheinen.

Demons of Asteborg / Astebros

Zwei Mega Drive Spiele des französischen Entwickler-Teams Neofid Studios. Während Demons of Asteborg im klassischen Metroidvania-Genre beheimatet ist, handelt es sich bei Astebros um eine Mischung aus Dungeon-Crawler und Roguelite. Das Modul erscheint ebenfalls im Dezember 2023 und kostet 19,99 Euro.

Full Void

Full Void ist das erste Modul im Evercade-Katalog, welche ein einziges Spiel beinhaltet. Entwickelt vom englischen Studio OutOfTheBit führt ihr in diesem Cinematic-Platformer einen Teenager im Kampf gegen eine abtrünnige KI durch eine dystopische Zukunft. Das Modul kostet 19,99 Euro und wird im Oktober 2023 veröffentlicht. Für 29,99€ wird es außerdem eine Special Edition mit einem zusätzlichen Artbook, Poster und Sticker geben. Außerdem ist das Modul in blauer Farbe gehalten.

Der komplette Showcase ist als Video unter dieser News eingebettet.