PM: Nutzt die Macht des Gedankenschinders in Baldur’s Gate 3 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Eine erfahrene Zauberin, die ihren Feinden den unwiderstehlichen Drang zum Tanzen gibt. Ein hochstufiger Magier, der mit strategisch platzierten Portalen im Kampf für Chaos sorgt. Ein Barde mit den psionischen Fähigkeiten eines Gedankenschinders. Wer werdet ihr am Höhepunkt eurer Macht in Baldur’s Gate 3 sein? Das hängt ganz von euch ab.

In Baldur’s Gate 3 kann die Spielweise eures Charakters so vielfältig ausfallen, wie ihr es wollt, und kann zudem jederzeit geändert werden. Ihr habt also die Möglichkeit, mit verschiedenen Zaubern zu experimentieren und die Klasse zu entdecken, die am besten zu eurer Spielweise passt.

In Baldur’s Gate 3 seid ihr zusammen mit euren Gefährten von einem Parasiten befallen, der euch innewohnt. Eine Kaulquappe tief im Inneren eures Gehirns, die eine konstante Bedrohung darstellt, euch in einen Illithiden zu verwandeln.

Doch so gefährlich diese Kreaturen auch sein mögen– sie sind auch eine Quelle enormer Macht. Jene, die sich dieser Macht bedienen wollen, müssen sich lediglich der Kaulquappe in ihnen hingeben und die Parasiten zu sich nehmen, die sie in den vergessenen Reichen in Krügen und Schädeln finden können.

Jede zu sich genommene Kaulquappe schaltet eine von 25 mächtigen Illithiden-Fähigkeiten in einem Fähigkeitenbaum frei. Diese Fähigkeiten sind in fünf Zweige unterteilt. Mit einigen von ihnen könnt ihr die Leute in eurem Umfeld manipulieren und kontrollieren, wodurch sie Dinge in Dialogen sagen, die sie sonst nicht äußern würden. Andere Fähigkeiten hingegen verleihen euch psionische Kräfte, mit denen ihr Feinde im Kampf wegstoßen oder zu euch ziehen könnt. Ihr könnt sogar zu einer Täuschungsbestie werden, eine ikonische, monströse und mit Tentakeln ausgestattete Raubkatze aus dem Bestiarium von D&D. Je weiter ihr im Illithiden-Fähigkeitenbaum fortschreitet, desto mehr Mächte werdet ihr entdecken.

Doch obwohl eine Kaulquappe euch mächtige Vorteile verschaffen kann, erfordert sie auch ihren Preis. Ihr könnt euch dem Parasiten in euch fügen und zu einem Halb-Illithiden werden, um auf höheren Stufen die mächtigsten Fähigkeiten eines Gedankenschinders zu erhalten. Im Gegenzug könnte ein Teil von euch allerdings verlorengehen. Und denkt daran, dass nicht jeder in eurer Gruppe mit eurer Entscheidung, eure psionische Seite zu ergründen, einverstanden ist. Der Eindruck, den eure Begleiter von euch haben, kann sich jederzeit basierend auf euren Entscheidungen drastisch verändern.

Ganz gleich, ob ihr nur ein paar Anpassungen an eurem Charakter vornehmen oder mit komplett neuen Spielstilen und Klassenkombinationen experimentieren wollt, ihr könnt euren Charakter jederzeit überarbeiten.

Gebt einer mysteriösen Person im Lager Gold, um euren Charakter mit neuen Starttalenten, Attributen, Zaubern und Zaubertricks anzupassen. Das wird sich nicht nur auf euren Spielstil und eure Fähigkeiten auswirken, sondern auch eure Rollenspielerfahrung, da die Welt um euch herum in Dialogen anders auf eure Klasse reagieren wird.

Die Anpassung ist nicht nur auf euren Hauptcharakter beschränkt. Begleiter und vorgefertigte Origin-Charaktere können ebenfalls komplett neue Spezialisierungen erhalten. Ihr wollt einen Schurken spielen, möchtet aber an der Seite von Astarion kämpfen? Dann macht Astarion zu einem Zauberer, einem Kämpfer oder einer anderen Klasse, die eurer Meinung nach am besten zu ihm passt. Wenn wir einen Vorschlag machen dürfen: Astarion als wütenden Barbaren zu sehen ist ein Anblick, den sich jeder mal gönnen sollte.

Wir wollen dabei allerdings auch eine Warnung aussprechen, da einige unserer Origins-Geschichten eng mit den Klassen der Charakteren verbunden sind. Shadowheart, die keine Klerikerin ist, oder Wyll ohne Hexenmeister-Pakt werden die Rollenspieloptionen in Dialogen und der Geschichte beeinflussen. Das Spiel wird sich nicht querstellen und die Geschichten können trotzdem erzählt werden, aber es wird sich nicht um genau die Geschichten handeln, die wir für euch vorgesehen haben.

Die Charakterfähigkeiten am Ende des Spiels in Baldur’s Gate 3 können extrem vielseitig sein, falls dies von euch gewünscht ist. Mit der Möglichkeit, zu mehreren Klassen zu gehören, könnt ihr Punkte frei auf beliebige Klassen verteilen, wenn sie in der Stufe aufsteigen, um so eure ganz eigenen Hybrid-Klassen zu erstellen: Krieger, die arkane Zauber wirken, Schurken, die göttliche Magie beherrschen oder Zauberer, die auch in den Kampfkünsten unterwiesen sind.

Euch stehen sämtliche Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung. Wir empfehlen allerdings, ein wenig Erfahrung mit D&D zu haben, um diese Möglichkeiten am besten ausschöpfen zu können. Aber wenn ihr einfach chaotisch drauf seid und eure Punkte gleichmäßig auf alle Klassen verteilen wollt, ohne dabei eine bestimmte Strategie zu verfolgen, dann könnt ihr das natürlich– und eine Errungenschaft gibt es dafür selbstverständlich auch.

Baldur’s Gate 3 erscheint am 6.September für PlayStation 5.