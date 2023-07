Cities - Skylines 2: Fünfmal größere Karten

PC Xbox X PS5

Colossal Order, die Entwickler der am 24. Oktober erscheinenden Städtebausimulation Cities - Skylines 2, haben ein weiteres Video veröffentlicht, in dem euch neue Features des Spiels vorgestellt werden. Diesmal geht es um die bebaubaren Landschaften.

Die Karten sollen wie im Vorgänger wieder in teils freizuschaltende Rechtecke unterteilt werden. Zum einen sollen die Karten aber fünfmal größer als die (ebenfalls nicht kleinen) Gebiete des ersten Teils sein, zum anderen werden sie in wesentlich mehr Rechtecke unterteilt. Der Spieler startet mit neun, 441 weitere können später hinzugekauft werden. Durch höhere Berge und tiefere Täler in den Karten können Städte vertikaler als zuvor errichtetet werden.

Im Video werden zudem zwei Architekturtypen gezeigt, ein europäischer und eine nordamerikanischer. Entsprechend werden die Gebäude auf der Karte unterschiedlich aussehen. Die Typen sind nicht auf der Karte selbst änderbar, aber für einzelne, vom Spieler gesetzte Zonen doch. Damit sind die Stile zumindest im begrenzten Umfang mischbar.

Bereits im Ansatz bekannt, im Video aber nochmal herausgestellt, sind die nun vom Spieler baubaren Verbindungen zu Städten außerhalb der eigenen Zone. Die waren im ersten Teil noch fest von der Karte vorgegeben, scheinen sich aber nun an beliebige Stellen der Kartengrenzen setzen zu lassen. Über diese Verbindungen sollen dann sowohl Personen- als auch Güterverkehr laufen.