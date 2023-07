PM: Die PS5-Beta-Version wird heute mit neuen Barrierefreiheitsfunktionen sowie neuen Audiooptionen, Social Features und mehr veröffentlicht (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit jeder Version der PS5-Systemsoftware haben wir neue Funktionen eingeführt, die euch den Zugriff auf eure Lieblingsinhalte, die Navigation auf eurer Konsole oder das Erstellen neuer Gaming-Erinnerungen mit Freunden erleichtern sollen. Heute freuen wir uns, eine neue Beta-Version der PS5-Systemsoftware veröffentlichen zu können, die neue Barrierefreiheitsfunktionen sowie neue Audiooptionen bietet, mit denen 3D Audio powered by Tempest 3D AudioTech auf kompatiblen Dolby Atmos®-fähigen HDMI-Geräten wie Soundbars, Fernsehern oder Heimkinosystemen genutzt werden kann. Die Beta-Version umfasst außerdem weitere Optionen, um schnell nach Spielen und Konsolentipps zu suchen, neue Möglichkeiten, euch mit anderen Spielern zu verbinden und eure Multiplayer-Sitzungen anzupassen sowie Unterstützung für M.2-SSDs mit größerer Kapazität (bis zu 8 TB).

Während der Beta-Zugang auf eingeladene Teilnehmer in ausgewählten Ländern* beschränkt ist, planen wir, das Update im weiteren Verlauf dieses Jahres global zu veröffentlichen. Wenn ihr für eine Teilnahme an der Beta-Version ausgewählt wurdet, erhaltet ihr heute eine E-Mail-Einladung, sobald die Version heute zum Herunterladen verfügbar ist. Es kann sein, dass einige während der Beta-Phase verfügbaren Features in der endgültigen Version dann nicht oder nur mit erheblichen Änderungen vorhanden sein werden.

Ohne weiteren Umschweife gibt es hier einige der Höhepunkte aus der Beta-Version:

Verwendung eines zweiten Controllers zur Unterstützung

Ihr könnt jetzt einem Konto einen zweiten Controller als Hilfs-Controller zuweisen und zwei Controller verwenden, um eure PS5-Konsole so zu bedienen, als ob ihr nur einen Controller verwenden würdet. Diese Funktion bietet euch eine neue Möglichkeit, Spiele gemeinsam mit anderen zu genießen oder einem Freund oder Kind dabei zu helfen, sich in einem besonders schwierigen Bereich eines Spiels zurechtzufinden.

Um einen Hilfs-Controller zu verwenden, geht ihr zu [Einstellungen] > [Barrierefreiheit] > [Controller] > [Zweiten Controller als Hilfe verwenden] und schaltet dann [Hilfs-Controller verwenden] ein.

Haptisches Feedback auf der Systemoberfläche

Ihr habt jetzt die Möglichkeit, haptische Feedback-Effekte zu aktivieren, während ihr mit eurem DualSense- bzw. DualSense Edge-Controller oder PS VR2 Sense-Controller durch eure PS5 navigiert.

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Soundeffekte für bestimmte Ereignisse auch physisch durch Haptik wiedergegeben, z. B. durch Verschieben des Fokus, Erreichen des Ende eines scrollbaren Abschnitts, Aktivieren eines Kästchens oder wenn ihr eine Benachrichtigung erhaltet oder ein Spiel startet. Diese optionale Funktion sorgt für ein noch fesselnderes Erlebnis und ist besonders nützlich für Spieler mit einer gewissen Sicht- oder Hörbehinderung, die das zusätzliche Feedback zu ihren Eingaben zu schätzen wissen.

Um diese Funktion zu aktivieren, geht zu [Einstellungen] > [Barrierefreiheit] > [Controller] und schaltet [Haptisches Feedback während der Konsolennavigation] ein.

Unterstützung für kompatible Dolby Atmos-fähige Audiogeräate

3D Audio powered by Tempest 3D AudioTech kann jetzt auch von Personen genutzt werden, die kompatible Dolby Atmos-fähige HDMI-Geräte wie Soundbars, Fernseher oder Heimkinosysteme besitzen. Tempest 3D AudioTech rendert speziell auf die verwendete Dolby Atmos-Lautsprechereinrichtung, einschließlich Overhead-Kanälen, ab und ermöglicht so ein noch besseres Eintauchen in die Klanglandschaften von PS5-Spielen. ***

Um Dolby Atmos einzuschalten, geht zu [Einstellungen] > [Sound] > [Audioausgabe] > [Audioformat (Priorität)] und wählt dann [Dolby Atmos] aus.

Update der Party-Benutzeroberfläche

Ihr könnt jetzt einen Spieler zu einer geschlossenen Party einladen, ohne den Spieler automatisch der Gruppe hinzuzufügen oder eine neue Gruppe zu erstellen. Darüber hinaus können Spieler jetzt Einladungen zu offenen oder geschlossenen Partys an Gruppen senden, anstatt nur an einzelne Spieler.

Vorschau der Bildschirmfreigabe

Wenn jemand seinen Bildschirm in einer Party freigibt, der ihr beitreten könnt, seht ihr jetzt eine Vorschau des freigegebenen Bildschirms, noch bevor ihr der Party betretet.

Ganz einfache Teilnahme einfach an den Spielesitzungen von Freunden

Ihr könnt jetzt ganz einfach sehen, welche eurer Freunde sich in einer Aktivität befinden, an der ihr unter der Registerkarte [Freunde] teilnehmen könnt.

Das Symbol “Beitritt möglich” wird neben Freunden angezeigt, die ein Spiel spielen, dem ihr beitreten könnt.

Ihr könnt direkt am Spiel eines Freundes teilnehmen, indem ihr die Optionstaste drückt und [Mitspielen] auswählt oder indem ihr auf der Profilkarte die Taste “Beitreten” auswählt.

Turnier-Kachel im Game Hub

Im Game Hub könnt ihr jetzt sehen, an wie vielen Turniere ihr teilgenommen habt, bei welchem ihr den höchsten Platz erreicht habt und wann das nächste Turnier beginnt. Ihr könnt die Kachel auswählen, um die vollständige Turnierliste anzuzeigen.

Mit Emojis auf Nachrichten reagieren

Ihr könnt Nachrichten jetzt Emoji-Reaktionen hinzufügen, wodurch die Kommunikation mit Freunden schneller und einfacher wird.

In eurer Bibliothek nach Spielen suchen

Ab sofort könnt ihr in eurer Spielebibliothek nach Spielen suchen.

Verbesserte Spielehilfe

Die Spielehilfekarten wurden verbessert.**** Zusätzlich zu den laufenden Aktivitäten werden jetzt verfügbare, zuvor verfügbare, anstehende und abgeschlossene Aktivitäten angezeigt.

Wenn eine Karte ausgewählt wird, werden ihre Details nun auf der rechten Seite der Karte angezeigt, sodass Ziele und entsprechende Tipps leichter zu finden sind.

Entdecken neuer Funktionen

Durchsucht nützliche Tipps, um das Beste aus eurer PS5 herauszuholen und erfahrt im neuen Abschnitt “Tipps entdecken” mehr über neue Funktionen.

Geht zu [Einstellungen] > [Leitfäden und Tipps, Gesundheit und Sicherheit und

Stummschalten von PS5-Signaltönen

Ihr könnt die Lautstärke des Signaltons der PS5 jetzt stummschalten oder anpassen, wenn ihr sie ein- oder ausschaltet oder in den Ruhemodus versetzt.

– Geht zu [Einstellungen] > [System] > [Signaltöne].

– Um die Lautstärke des Signaltons anzupassen, wählt [Lautstärke].

– Um den Signalton stummzuschalten, schaltet [Signaltöne stummschalten] ein.

Unterstützung für eine M.2-SSD mit größerer Kapazität

Ihr könnt jetzt eine M.2-SSD mit einer maximalen Kapazität von 8 TB (im Vergleich zu den vorherigen 4 TB) verwenden, um den Speicherplatz auf eurer PS5-Konsole zu erweitern.

Wichtig: Eine M.2-SSD muss die auf dieser Seite aufgeführten Anforderungen erfüllen. Lest bitte die oben verlinkte Seite sorgfältig durch, bevor ihr eine M.2-SSD zur Verwendung mit eurer PS5 kauft.

Wir freuen uns immer über euer Feedback, damit wir die PS5-Benutzererfahrung weiter verbessern können. Lasst uns in den Kommentaren gerne wissen, was ihr denkt!

*Die Beta-Version für die PS5 wird für ausgewählte Teilnehmer in den USA, Kanada, Japan, im Vereinigten Königreich, Deutschland und Frankreich verfügbar sein (die gleichen Länder wie bei unserer letzten Systemsoftware-Beta).

**Ein DualSense Edge Wireless-Controller kann nicht als Hilfs-Controller verwendet werden. Einige der DualSense-Funktionen, wie z. B. der Bewegungssensor, haptisches Feedback und adaptive Trigger, werden automatisch ausgeschaltet, wenn der Controller als Hilfs-Controller verwendet wird.

***Anbieter von Medien-Apps können ihre Apps für die PS5 aktualisieren, um Dolby Atmos-Audio zu unterstützen, sodass Benutzer in der Zukunft immersive Audio in Filmen, TV-Shows und mehr erleben können (diese App-Updates werden derzeit nicht in der PS5-Beta-Version unterstützt).

****Um die Spielhilfe verwenden zu können, ist ein PlayStation Plus-Abonnement erforderlich.