Path of Exile 2: Beta-Termin, Gameplay und mehr zur Fortsetzung

Viele Neuigkeiten von der ExileCon

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Entwickler Grinding Gear Games hat im Zuge der digitalen ExileCon 2023 viele Neuigkeiten und Spieleindrücke zum Hack-and-Slay Path of Exiles 2 parat. Ursprünglich wurde das als extra große Erweiterung für das sehr erfolgreiche ARPG auf den Spuren von Diablo angekündigt. Doch wie Creative Director und Studiomitgründer Jonathan Rogers den Kolleginnen und Kollegen bei Rock Paper Shotgun sagte, sei der Umfang des Projektes viel größer als erwartet geworden und so wurde dem Team klar, dass man den anfangs angekündigten Weg durch die Vielzahl der Änderungen nicht gehen könne. Path of Exiles 2 wird also nun doch eine eigenständige Fortsetzung werden (unter anderem mit über 100 neuen Bossen), auch wenn es nicht den Erstling ersetzen soll, der weiterhin von Grinding Gear Games betreut werde. Auch sollen Ingame-Käufe mit beiden Spielen kompatibel sein.

Neben einem neuen Trailer gab es auch eine halbstündige Gameplay-Präsentation aus dem dritten von sechs Akten mit der neuen Mönchs-Klasse. Bis zur Closed Beta ist aber noch Geduld angesagt, die soll im Juni 2024 starten.