Towerborne: Strategie-Beat'em-Up-RPG der Banner-Saga-Macher von Stoic

Bereits auf dem diesjährigen Xbox-Showcase wurde mit Towerborne das neue Spiel von Stoic Studio vorgestellt. Den meisten von euch sollte der Entwickler durch die äußerst erfolgreiche Strategie- und Taktik-RPG-Reihe The Banner Saga 1 bis 3 sowie TBS - Factions bekannt vorkommen. Den offiziellen Trailer vom Juni dieses Jahres findet ihr in den Quellen. Unter der News eingebunden findet ihr ein gut dreiminütiges Entwicklervideo, in dem einige Teammitglieder des Stoic Studio über ihr neuestes Werk sprechen. Stoic wurde 2012 von drei Bioware-Veteranen gegründet und konnte mit The Banner Saga über Kickstarter ein erfolgreiches Debüt abliefern. Für ihr aktuelles Projekt konnten sie die Xbox Game Studios als finanzstarken Partner und Publisher gewinnen.

In Towerborne seid ihr mit eurem vierköpfigen Team auf der Strategieebene einer Weltkarte unterwegs, die Kämpfe führt ihr in klassischer Beat'em Up-Manier auf Wunsch auch im Couch-Koop aus. Als letzte Bastion der Menschheit gegen die Übermacht der Tierwesen dient ein riesiger Turm als ausbaubare Heimstatt für euch und eure Art, das auch gleichzeitig als Hub genutzt wird. Die Individualisierung eurer Spielcharaktere in Aussehen, Loadout, Gear und Kampfkombos steht im Mittelpunkt. Laut den Entwicklern soll im Lauf der Zeit die Spielwelt immer weiter ausgebaut, mit zahlreichem Content gefüllt und mit immer neuen Charakteren, Waffen und Gegnern angereichert werden. Der Release ist für das nächste Jahr, vorerst für PC vorgesehen.