game: Deutsche Computerspiele-Branche stark gewachsen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Laut einer Pressemeldung der game (Verband der deutschen Games-Branche) war im laufenden Jahr 2023 ein erneut starker Zuwachs von Unternehmen und Beschäftigten in der Gaming-Branche zu verzeichnen. Der Verband stützt sich dabei auf Daten von gamesmap.de, die für die Erfassung der Standorte von Unternehmen und ihrer Mitarbeiter zuständig sind. Ausgewertet wurden die Daten in Zusammenarbeit mit einer Forschungsgruppe der Goldmedia Consulting & Research for Digital Innovation.

Demnach ist die Zahl der Unternehmen, die sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Computer- und Videospielen beschäftigen, im Vergleich zum Vorjahr um 15,5 Prozent gestiegen. Seit 2020 sogar um 46 Prozent. Der Zuwachs an Mitarbeitern, die bei Studios und Publishern eine Anstellung gefunden haben ist mit knapp 12.000 Stellen im Vergleich zu 2022 um 7 Prozent angestiegen. Das Verhältnis zwischen Neugründungen und Neuanstellungen weise ziemlich deutlich auf die Gründung zahlreicher kleiner Unternehmen hin.

Aus den Zahlen lasse sich laut game ebenso ablesen, dass die Branche zusammen mit dem erweiterten Games-Arbeitsmarkt, der sowohl Beschäftigte bei Dienstleistern, im Handel, bei Bildungseinrichtungen und unterschiedlichen Medien als auch im öffentlichen Sektor umfasst, insgesamt deutlich mehr als 30.000 Arbeitsplätze in Deutschland sichere. Die finanzielle Förderung durch den Bund habe sich auch positiv auf die Branche aufgewirkt. Felix Falk, Geschäftsführer des game gab dazu bekannt: