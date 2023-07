Eiyuden Chronicle - Hundred Heroes auf Mitte 2024 verschoben

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Eigentlich sollte Eiyuden Chronicle - Hundred Heroes, das ein Sequel im Geiste zur Suikoden-Reihe darstellt, noch in diesem Jahr erscheinen. Entwickler Rabbit & Bear Studios und Publisher 505 Games gaben jedoch bekannt, dass der mit über 4,5 Millionen US-Dollar über Kickstarter finanzierte JRPG-Titel erst im zweiten Quartal 2024 erscheinen werde. Als Gründe wurden wie üblich das "bestmögliche Spielerlebnis für alle Unterstützer und Fans" genannt, wofür die Entwickler mehr Zeit benötigten. Die gesammelte Summe auf der Crowdfunding-Plattform liegt übrigens auf Platz 3 der höchsten Einnahmen für die Entwicklung eines Videospiels.

Die ebenso angekündigten Neuauflagen Suikoden 1&2 HD Remaster - Gate Rune and Dunan Unification Wars sollen laut Entwickler aber weiterhin in diesem Jahr für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Daran habe sich nichts geändert. Eiyuden Chronicle - Hundred Heroes wird zum Release neben allen gängigen Plattformen auch im Xbox Game Pass spielbar sein. Den letzten japanischen Trailer zum Spiel von der Tokyo Game Show 2022 haben wir euch unter der News eingebunden.