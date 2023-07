Podologie ist etwas ganz anderes

Teaser Podcasts kann man bequem nebenher hören, während man alles Mögliche tut und ebenso gibt es etliche Möglichkeiten, sie auf das eigene Abspielgerät zu bekommen. Welche nutzt ihr?

Jeden Montag und Freitag produziert die GamersGlobal-Redaktion den Montagmorgen-Podcast (mit bald 500 Episoden!) für alle und freitags den Wochenschluss-Podcast (erst kürzlich mit Folge 200) für Abonnenten. In der heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch wissen, welche Plattformen beziehungsweise Apps ihr nutzt, um diese und all die anderen Podcasts im wilden weiten Web anzuhören. Wie immer könnt ihr gerne eure Antwort in den Kommentaren gerne näher ausführen.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.