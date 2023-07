Spieleveteranen-Podcast #331: Off-Topic 8/2023

The Bear, Blackberry, aus Twitter wird X

Teaser Erneut steht nach den Branchen-News alles im Fokus, was kein Spiel ist. Wobei beim Film zum Aufstieg und Fall des Blackberrys und bei Staffel 3 von The Witcher doch wieder Spielebezüge auftauchen.

Was gibt es für dramatische Entwicklungen am Zeitschriftenregal? Bekehrt Guybrush Threepwood auch Veteranen zu Sea of Thieves? Und wo kommt dieser Pizzaduft her? Solche bohrenden Fragen klären Heinrich und Jörg zu Beginn dieser Folge. Nach News, Spielberichten und Hörerpost erfolgt der monatliche Blick in die Off-Topic-Ressorts. Mit dabei: Die Rückkehr des bekanntesten (und nun auch ältesten) Popkultur-Archäologen, Aufstieg und Fall des Blackberrys, Heinrichs Vorbericht auf die zweite Staffel eines bärenstarken Arbeitsplatzdramas und die neuen Serien-Abenteuer des Hexers Geralt von Riva.

Folge 31-2023 (#331) des Spieleveteranen-Podcasts mit Jörg Langer und Heinrich Lenhardt hat eine Laufzeit von 1:41:42 Stunden.

00:00:15 News & Smalltalk

0:02:45 Gemischte News: Jörg will die deutsche Retro Gamer retten, Richard Garriott denkt immer noch an Ultima Online 2, reduzierte Comeback-Pläne für Little Big Adventure , Parasol Stars bubbelt und bobbelt bald wieder, Nachruf auf John Gibson . Im Sommerloch wittern wir einen Xbox-Controller im Turtles-Design inklusive Pizza-Duft.

0:54:57 Spieleveteranen Off-Topic

0:54:55 Aus Twitter wird X. Dafür findet ihr die Spieleveteranen nun auch auf Instagram.

1:01:56 Film-Ressort: » Blackberry «, » Bird Box: Barcelona «, » Indiana Jones und das Rad des Schicksals «, » Fall «.

. 1:25:01 Serien-Ressort: » The Witcher « (Staffel 3), » The Bear « (Staffel 2), » The Afterparty « (Staffel 2).

