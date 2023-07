PlayStation 5 mehr als 40 Millionen mal verkauft

PS5

In einem Beitrag auf dem Sony Interactive Entertainment-Blog wurde bekannt gegeben, dass sich die PlayStation 5 seit ihrer Markteinführung im November 2020 weltweit über 40 Millionen mal verkauft hat.

In dieser Zeit sind über 2.500 Spiele für PS5 erschienen. In der Quelle findet ihr die (laut einer Umfrage in der Playstation Community) 40 beliebtesten davon.

Damit liegt die PS5 in Sachen weltweiter Verkäufe vor der zeitgleich im Markt gestarteten Xbox Series X|S, von der mehr als 21 Millionen Konsolen verkauft wurden. An die Verkaufszahlen der 2017 erschienenen Nintendo Switch, die bereits über 125 Millionen mal verkauft wurde, reichen beide allerdings noch nicht heran.