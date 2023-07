PM: Die Weltöffentlichkeit begrüßt dankbar am 8. August Broforce Forever (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Weltöffentlichkeit begrüßt dankbar am 8. August Broforce Forever

Broforce. Dieser Name sollte für uns alle ab heute eine neue Bedeutung haben. Wir können und dürfen uns nicht von kleinlichen Unterschieden verunsichern lassen. Wir werden in unseren gemeinsamen Interessen geeint sein. Vielleicht ist es Schicksal, dass heute das Veröffentlichungsdatum von Broforce Forever bekannt gegeben wird und wir alle wieder einmal für die Freiheit kämpfen werden – mit allen Mitteln, die uns dafür zur Verfügung stehen.

Broforce Forever, das lang erwartete und kostenlose Update für das patriotischste Videospiel des Jahres 2015, das freiheitsliebenden Spieler*innen zu unrecht vorenthalten wurde, ist prompt aus einem Hochsicherheitsgefängnis ausgebrochen und wird am 8. August für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch und zum ersten Mal überhaupt für Xbox One via Game Pass eine funkelnde Packung Action aus Kentucky liefern.

Das finale Update für Broforce bietet eine verbesserte und erweiterte Kampagne mit neuen freischaltbaren Inhalten, sechs neuen ultrapatriotischen Bros, vier neuen demokratieverbreitenden Herausforderungsleveln und dem ultimativen Ausdruck militärischer Macht – wunderschönen Bug-Fixes! Denn nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Oh, falsches Franchise.

Und was ist der beste Weg für kampferprobte Bors, dies alles zu genießen? Einfach die gesamte Kampagne noch einmal durchzuspielen. Und nochmal. Und nochmal. Bis in alle Ewigkeit.

Um den bevorstehenden Start zu feiern, wird Broforce diesen Sonntag, den 30. Juli, auf Steam mit rezessionssicheren 80% Rabatt erhältlich sein.

DIE BROS

Seth Brondle

Macht euch den bisher größten Bug von Broforce Forever zunutze! Klettert an Decken entlang und nutzt die explosive Teleportation, um Bösewichte wie Fliegen zu zerquetschen.

Xebro

Helft mit beeindruckenden Kampf- und Flugfähigkeiten denen, die sich nicht selbst verteidigen können. Terroristen werden mit einem Kriegsschrei in Angst und Schrecken versetzt und dann mit dem Schwert stilvoll zerschnetzelt.

Desperabro

Nutzt die Macht der Musik um das Böse zu verzaubern und blast es dann mit zwei abgesägten Schrotflinten ins Nirvana. Denn jeder Pixelgegner verdient einen letzten Tanz, bevor er stirbt.

Broffy der Vampirjäger

Werdet zu dem, wovon Monster Albträume bekommen: Eine pfahlwerfende, sich selbst wiederbelebende Jagdmaschine im Teenageralter!

Bro Gummer

Die Liebeserklärung an die Freiheit auf die patriotischste Weise überhaupt nennt sich: OVERKILL! Erledigt das Böse punktgenau mit chirurgischer Präzision – oder besinnt euch auf die Grundlagen und rammt den Nervensägen Dynamit in den Rachen.

Demolition Bro

Wahnsinn mit Wahnsinn bekämpfen ist immer eine gute Idee! Mit seiner Bouncing Bomberman Bomb und Freeze Grenade ist dieser Bro bereit, Bösewichte dorthin zurückzuschicken, wo sie hingehören…

DIE FIESLINGE

Ein Bro wird erst dann zu einer Naturgewalt, wenn er mit denen konfrontiert wird, die seine Freiheit bedrohen – und in Broforce Forever sind die Terroristen sogar noch entschlossener, die Demokratie zu beseitigen. Motorrad-Maniacs werden versuchen, die Bros zu überfahren oder sie explodieren auf eine Art und Weise, die euch wirklich den Tag vermiesen kann. Niemand will das! Niemand!

Die munitionsbesessenen Bösewichte haben jetzt auch Zugang zu extrem großen Maschinengewehren, die Salven von Kugeln auf euch und eure Verbündeten abfeuern, während die Luftfahrt-Enthusiasten in ihren freiheitsfeindlichen neuen Luftschiffen Truppen transportieren und Panzerfäuste von oben abfeuern. Niemand darf der Freiheit entgehen!

Und schließlich wurde der Terror in den Städten durch Stacheldraht und Sandsäcke, die in den Städten verstreut sind, erheblich verbessert – was die Befreiung schwieriger macht… aber nicht ganz unmöglich.

MUKKI-TEMPEL

Bros, die auf der Suche nach noch größeren Schlachten sind, können ihre Muskeln in neuen Herausforderungsleveln, den sogenannten Muscle Temples, spielen lassen. Jede Kampagne stellt Indiana Brones vor die Aufgabe, einen gefährlichen Tempel zu durchqueren, der eine neue Bedrohungsstufe und spezielle Gegnertypen und Gefahren aufweist. Wer erfolgreich ist, schaltet einen von vier neuen Flex-Moves frei, die von jedem Bro jederzeit und überall eingesetzt werden können. Genau wie die Freiheit.

Bedrohungsstufe – Pumped Iron

– Schlangen-Menge – Keine Schlangen

– Freischaltbarer Flex – Teleport-Flex

Bedrohungsstufe – Self Tan

– Schlangen-Menge – Einige Schlangen

– Freischaltbarer Flex – Invincible Flex

Bedrohungsstufe – Cocoa Butter

– Schlangen-Menge – Mehr Schlangen

– Freischaltbarer Flex – Air Jump Flex

Bedrohungsstufe – Bronzed

– Schlangen-Menge – Alle Schlangen

– Freischaltbarer Flex – Golden Flex