Es ist ein großer Tag im Traumiversum, Leute! Versucht, vor Begeisterung nicht völlig aus dem Gleis zu geraten, denn wir geben bekannt, dass unser Arcade-Puzzler Tren ab 1. August exklusiv in Dreams Einfahrt erhält. Damit nicht genug, Dreams kommt am gleichen Tag zu PlayStation Plus! Das ist… nächste Woche. Wow, das ist wirklich sehr bald. Wir sollten die Räder besser zum Rollen bringen.

Gute Nachrichten also für alle angehenden Trenführer. Wir versuchen auch, Haltung zu bewahren, denn unser jüngstes Mm-Original ist eine absolute Herzensangelegenheit für uns hier bei Media Molecule. Es ist bei Weitem die größte Schöpfung, die Mm seit der ersten Vorstellung von Dreams im Jahr 2020 (puh, sind wir alt), veröffentlicht hat.

Trotzdem fragt ihr euch vielleicht: Was ist Tren überhaupt? Also, um es im BeechCorp*-Marketingjargon auszudrücken, Tren ist eine bemerkenswerte Spielzeugeisenbahn, die euch herausfordert, eine Reihe von Rätseln zu lösen, um von einem Ende der Strecke zur anderen zu gelangen. Klingt einfach? Ihr könntet eure Meinung ändern, sobald ihr in Kontakt mit den Saltos, Tricks und akrobatischen Meisterleistungen kommt, die zum Abschließen von manchen wirklich wilden Strecken notwendig sind.

Wir enthüllten Tren erstmalig im Jahr 2021 auf unserer Ingame-Spielemesse DreamsCom und seitdem sind Umfang und Anspruch gestiegen. Tren erblickte das Licht der Welt als das geistige Kind unseres Kreativdirektors John Beech, der das Potenzial von Dreams erkannte und eine Ode an seine Kindheit erschuf. Im Kern ist Tren ein Spiel, in dem es nur um Freude am Spielen geht. Obwohl wir letztendlich ja alle erwachsen werden müssen, können wir uns trotzdem den Funken kindlichen Staunens bewahren.

mein Name ist John Beech (manchmal CEO von BeechCorp) und ich wollte nur kurz etwas über Tren sagen.

Tren zu gestalten und zu bearbeiten, war für mich ein großes Karriere-Highlight. Angefangen hat es als Solo-Herzensprojekt, an dem ich auch in meiner Freizeit arbeitete, und entwickelte sich zum vollen Mm-Original-Erlebnis, bei dem alle großartigen Fähigkeiten und Talente der wunderbaren Menschen bei Mm zum Einsatz kamen. Jeder Moment war eine große Freude.

Es ist vollgestopft mit persönlichen Easter Eggs und Hinweisen, nicht nur von mir, sondern auch von jedem Mitarbeiter im Studio.

Es wurde mit Liebe, Sorgfalt und Respekt vor dem Vorangegangenen gebaut und ich kann es nicht abwarten, zu sehen, was die unglaubliche Dreams-CoMmunity mit dem Tren-Satz macht, sobald sie ihn in ihren Händen halten!“

Außerdem werden wir am Tag der Veröffentlichung um 18:00 Uhr MESZ auf unserem Twitch-Kanal den Rest des Tren-Teams im Livestream treffen, während wir Tren selbst spielen werden.

Der Tren-Startbildschirm. Könnt ihr die Nostalgie fühlen? Aufgenommen mit PS4™ Pro.

Tren ist eine Hommage an klassische Holzspielzeugeisenbahnen mit einem besonderen Mm-Touch. Aufgenommen mit PS4™ Pro.

Mit der Veröffentlichung von Tren haben wir auch einen neuen Satz mit mehr als 550 Elementen zugefügt, die ihr ausprobieren und mit denen ihr eure ganz eigenen Tren-Strecken herstellen könnt. Und als Teil der „Spielen & Bearbeiten“-Funktion in den Vorlagen könnt ihr jedes eurer Gleise verändern, um eure eigenen reizvollen, teuflischen Herausforderungen zu erstellen und andere Spieler ins Schwitzen zu bringen.

Das Tren-Set bietet euch mehr als 550 Elemente, um damit die Tren-Strecken eurer Träume zu erstellen! Aufgenommen mit PS4 Pro.

Tren ist für alle im Tren-Team wirklich ein persönliches Spiel und sie haben so schwer daran gearbeitet, um das Gefühl eines Kindes, das ein neues Spielzeug auspackt, zu transportieren. Wir hoffen, es erfüllt euch mit dem gleichen Geist des Staunens, den wir alle gefühlt haben, als wir es das erste Mal sahen.

Ihr könnt ein paar teuflische Strecken in Tren herstellen. Aufgenommen mit PS4 Pro.

Wie man hier sieht, können Tren-Strecken schnell mal aus dem Ruder laufen! Aufgenommen mit PS4 Pro.

Die Weltkarte bietet euch noch mehr chillige Umgebungen zum Herumschlendern. Aufgenommen mit PS4 Pro.

Und mehr

Als ob das nicht genug wäre, ist Dreams als monatliches Spiel für alle Mitglieder von PlayStation Plus erhältlich und kann von 1. August bis 4. September eingelöst und für die Dauer der Mitgliedschaft behalten werden. Dreams kommt ab 15. August auch in den Spielekatalog von PlayStation Plus für Extra- und Premiummitglieder. Wenn ihr noch nicht die stürmische Welt des Traumiversums erkundet habt, dann ist das die perfekte Gelegenheit, einen Blick auf die phänomenal kreativen Dinge zu werfen, die die Dreams-CoMmunity für euch bereithält.

Dann also alle an Bord! Und wenn ihr neu in der Welt von Dreams seid, war der Zeitpunkt wirklich noch nie besser, um mit PlayStation Plus einzusteigen. Wir sehen uns im Traumiversum!

