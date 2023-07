PM: PlayStation Stars-Kampagnen und digitale Sammlerstücke für August 2023 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

PlayStation Stars-Mitglieder! Der August steht vor der Tür, also bereitet euch auf eine neue Welle Kampagnen vor. Wir haben verschiedene Herausforderungen, mit denen ihr eure Fähigkeiten testen, eure Anstrengungen belohnen und eurer Sammlung einzigartige digitale Sammlerstücke hinzufügen könnt. Achtet darauf, über die PlayStation App in Verbindung zu bleiben, um die neuesten Updates und Überraschungen zu erhalten. Lasst uns nun ohne weitere Umschweife direkt in die Kampagnen einsteigen, die euch diesen August erwarten.

Verfügbar ab 1. August

Der PlayStation Plus-Spielekatalog enthält Hunderte von Spielen für Extra- und Premium-/Deluxe-Mitglieder. Der Katalog wird ständig aktualisiert, daher werden wir unser Bestes tun, um jeden Monat Spieleperlen hervorzuheben. Wenn ihr irgendeines dieser Spiele spielt, erhaltet ihr 50 Punkte.

Aufruf an alle Sofa-Coop-Enthusiasten: Diesen Monat haben wir eine Auswahl an Spielen aus dem PlayStation Plus-Spielekatalog zusammengestellt, die perfekt für das Spielen mit Freunden und Familie sind. Probiert irgendeinen dieser Titel im August aus und erhaltet 50 Punkte.

Verfügbar ab 1. August

Neuer Monat, neue PlayStation Plus-Monatsspiele. Bei dieser PS Stars Kampagne können PlayStation Plus-Mitglieder jedes der monatlichen Spiele im August spielen und 50 Punkte sammeln. Mehr über die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für August erfahrt ihr im Blogbeitrag.

Erhältlich ab 10. August

Wenn ihr eine PS VR2 habt, ist dies eine Kampagne für euch. Startet die Kampagne in der PS App und spielt dann einen dieser PS VR2-Titel, um 50 Punkte zu sammeln.

Nur zur Info: Besitzer einer PS VR2 können zudem das digitale PS VR2-Sammlerstück freischalten. Habt ihr euch eures schon gesichert? Wenn nicht, startet die Kampagne und spielt, um eures noch heute zu erhalten.

Entspannen mit PlayStation

Erhältlich ab 16. August

Diese Chill-Kampagne wird an einem Mittwoch veröffentlicht und belohnt euer entspannendes Spiel mit einem speziellen digitalen „Nice cuppa“-Sammlerstück. Startet die Kampagne und spielt eines der Spiele, um eure Prämie freizuschalten.

Verfügbar ab 3. August

Diesen Monat bietet „Survival of the Fittest“ tolle First-Person-Shooter, kostenlose und Multiplayer-Spiele.

Spielt diesen Monat einen der Titel und schnappt euch das digitale „winner-winner chicken dinner – Tikka Masala“-Sammlerstück im August.

Zur Erinnerung: PlayStation Stars-Mitglieder können durch das Absolvieren monatlicher Kampagnen digitale Sammlerstücke oder Punkte verdienen. PlayStation Plus-Mitglieder haben außerdem die Möglichkeit, durch exklusive Kampagnen und Einkäufe im PlayStation Store Punkte zu sammeln. Die gesammelten Punkte können im Prämienkatalog gegen Guthaben für die PSN Wallet, ausgewählte Spiele und limitierte digitale Sammlerstücke eingelöst werden. Hier erfahrt ihr mehr über PlayStation Stars und könnt Mitglied werden.