Söldner! Um den heißen Sommer gebührend einzuleiten, haben wir am Summer Game Fest bekanntgegeben, dass Crossfire: Sierra Squad im August veröffentlicht werden soll. Nun, jetzt steht der August schon vor der Tür, also wird es Zeit, dass wir euch den offiziellen Launch-Termin mitteilen: Ab 29.August könnt ihr unser Spiel über den PlayStation Store erwerben! Fügt es am besten gleich eurer Wunschliste hinzu, damit ihr kurz vor Veröffentlichung nochmal daran erinnert werdet.

Crossfire: Sierra Squad ist ein brandneues Actionspiel, das rein auf VR ausgelegt ist. Wir haben uns redlich Mühe gegeben, das Spiel zu einem immersiven und intuitiven Erlebnis zu formen, das euch sofort mitten in die Action wirft. Dazu haben wir so lange an den Spielmechaniken geschraubt, um ein superbes Spiel zu kreieren, das ihr sicher immer und immer wieder spielen wollt, sowohl alleine als auch mit Freunden– und das in einer Welt angesiedelt ist, die ihr immer und immer wieder besuchen möchtet. Unser erklärtes Ziel ist es, alle Fans militärischer Ego-Shooter, unabhängig von ihrem Können, in einem spannenden VR-Abenteuer zu vereinen, das sowohl alleine als auch im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern im Team gespielt werden kann.

Ein wichtiger Stützpfeiler, um dieses Ziel zu realisieren, sind die innovativen Features von PlayStation VR2, die wir vollumfänglich ausgenutzt haben. Mit Crossfire: Sierra Squad möchten wir die Grenzen dessen, was in der virtuellen Realität möglich ist, verschieben und unseren Spielern eine absolut immersive Spielwelt bieten. Wir möchten die nächste Evolutionsstufe der VR-Spiele einleiten, indem wir Spielern mehr Möglichkeiten bieten, sich mit der Spielwelt verbunden zu fühlen (und das meinen wir wortwörtlich).

Um richtig in eine VR-Welt eintauchen zu können, ist der Bezug zwischen dem, was man sieht, und der Art und Weise, wie man sich bewegt, einer der entscheidenden Faktoren. Neben der hochauflösenden Grafik (4K HDR mit 90/120Hz), die das Headset ermöglicht, sind auch die fortschrittliche Augenerfassung von PlayStation VR2 sowie Foveated Rendering voll integriert. Gemeinsam sorgt dies dafür, dass dem Spieler die schärfsten und angenehmsten Bilder präsentiert werden, ohne dass es dabei zu Verzögerungen zwischen Bewegungen in der echten und der virtuellen Welt kommt. Gekoppelt mit durchdachtem Sounddesign und den 3D-Audio-Funktionen von PS VR2 ergibt das ein Fest für die Sinne, das unsere Spieler von Beginn an regelrecht in die Welt von Crossfire hineinsaugt.

Crossfire: Sierra Squad macht sich das revolutionäre haptische Feedback von PlayStation VR2 zu Nutze, das nuanciertes und intuitives Fühlen mit den Händen erlaubt. So spüren unsere Spieler jeden abgegebenen Schuss, jeden Rückstoß und jede Explosion über mehrere Haptikstellen, die im PS VR2-Headset und den Controllern verbaut sind, was zu noch mehr Realismus führt und das Erlebnis noch intensiver macht. Mit dieser erhöhten Immersionsstufe wollen wir ein völlig neues Spielgefühl schaffen, das den Spielern wirklich den Eindruck vermittelt, Teil des Sierra Squad zu sein, anstatt nur zuzusehen.

Die Controller von PlayStation VR2 verfügen über adaptive Trigger, die je nach Aktion im Spiel den Widerstand dynamisch anpassen. So können die Spieler unterschiedlich starke Spannung fühlen, was dem echten Tastsinn sehr nahe kommt. Und wie nutzen wir dieses unglaubliche Feature für unser Spiel? Indem sich jede Waffe im Spiel anders anfühlt, zieht der Realismusgrad noch einmal kräftig an. Stellt euch folgendes Szenario vor: Ihr blickt gerade durch das Zielfernrohr eures Scharfschützengewehrs und bevor ihr einen Wahnsinnsschuss abfeuert, drückt ihr den Trigger nur halb durch, haltet den Atem an und stabilisiert eure Waffe, um die Wahrscheinlichkeit, das Ziel mit einem Schuss zu eliminieren zu erhöhen, bevor ihr komplett durchdrückt und den Feind ins Nirwana befördert. Das war nur ein Beispiel für die zahlreichen Erfahrungen, die euch erwarten!

Euch erwarten 13Hauptmissionen in der Kampagne (Solo-Spieler), 50 Missionen in der Teamkampagne (Solo oder 2-Spieler-Koop) und ein Horde-Modus (bis zu 4Spieler im Koop). Zur Bewältigung dieser Missionen stehen euch 39Waffen zur Verfügung, darunter Pistolen, Gewehre und Waffen mit explosiver Wirkung, mit denen ihr die 17Gegnertypen auf kreative Weise ausschalten könnt. Messt euch mit fast übermenschlich starken Feinden, die mit den allerbesten Waffen ausgerüstet sind, sowie mit Drohnen, Bossen und schwer gepanzerten Fahrzeugen, die alle nur ein Ziel haben: euch den Garaus zu machen. Um sie zu besiegen, müsst ihr alle Register ziehen. Markiert euch den Tag im Kalender rot: Am 29.August ist Sierra Squad für PlayStation VR2 erhältlich. Wir freuen uns schon auf euch, Söldner!