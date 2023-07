Teaser Hagen hat Rüdiger Steidle in den WoSchCa geladen, der spätestens nach seiner Preview extrem gespannt auf Baldur's Gate 3 ist. Die Spannung wird nun länger aufrecht erhalten, als gedacht.

Voller Vorfreude hat Hagen sich Rüdiger Steidle in den Podcast für eine Ankündigung bezüglich unserer Pläne für das neue RPG-Großwerk von Larian geladen aber wie ging noch gleich das Sprichwort? Der Mensch plant, Larian lacht. Spaß beiseite, sicher ist das auch für das Studio keine lustige Angelegenheit, aber es wirft uns Stöcke, Speere, Gurken und allerhand mehr gleichzeitig in die Speichen. Doch davon wussten Rüdiger und Hagen zum Zeitpunkt der Aufnahme nichts, so dass sie freudig ein akustisches wie alkoholfreies Baldur's Gate 3-Vorglühen veranstalten und sich auch mit dem Thema KI-Imitationen von Synchronsprechern auseinandersetzen.

Die Timecodes dieser Folge: