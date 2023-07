Steel Division 2: Men of Steel und SD2 Roundup vor der Sommerpause

PC

Heute ist das letzte Devblog für Steel Division 2 vor der traditionellen Sommerpause des Eugen-Teams erschienen. Weiter geht es dann im September. Es fasst nochmal einige Informationen zusammen und bringt auch neue.

Im Zuge der kommenden Erweiterung Men of Steel werden neue Traits (Eigenschaften), auch für bestehende Einheiten, eingeführt. Den Commando-Trait bekommen Special Forces wie Rangers, Osnaz, Brandenburger oder Commando d'Afrique. Die Gebirgstruppen und leichte Truppen bekommen den existierenden Raider-Trait. Artillerie-Führer bekommen den entsprechenden Trait. Tank Rider ist ein Trait den auf Seiten der Sowjets und ihrer östlichen Alliierten alle Tanko-Squads erhalten. Bei den Alliierten wird er an die neuen, kanadischen Kangaroo Rifles vergeben. Und bei den Deutschen ist er den Begleit-Truppen vorbehalten (im Zuge dessen werden die HG-Begleit in HG-Sturm umbenannt). Sie profitieren von diesem Trait, wenn sie von einem passenden, gepanzerten Fahrzeug begleitet werden. Bei den Deutschen sind das StuG III und StuG IV, bei den Westalliierten der Kangaroo APC. Dazu bekommen iohn so ziemlich alle sowjetischen Panzer, von leicht bis schwer. Security ist für Polizeieinheiten im rückwärtigen Raum, auf Deutscher Seite Schupo, Schuma, Sicherungs und Hilfspolizei. Bei den Sowjets Smersh und NKVD. Dazu kommen die GNR und alliierte Einheiten wie die U.S. Conv. Gunner und die Converted RAF.

Optisch werden die britischen Fallschirmjäger überarbeitet, sowohl für die neuen 1st Special Services Brigade und die 1st Airborne Task Force, als auch für die bereits im Spiel erhaltene 6th Airborne Division. Die AB Paras verlieren in ihrer Standardvariante ein Sten SMG und die Gamon Bomb, bekommen dafür aber ein Scharfschützengewehr. Dazu kommen weitere kleinere Überarbeitungen. Korrekturen gibt es auch bei den Finnen, bei denen diverse Squads jetzt historisch korrekt 3 Suomi SMG haben, auf Kosten eines Gewehrs. In der 17. Divisioona und der Panssaridivisioona kann der BT-42 jetzt indirekt schießen. Außerdem bekommen die Divisionen mit dem RSO ein schweres Versorgungsfahrzeug.

Im Bereich der Luftabwehr werden diverse 12,7mm und 13mm Maschinengewehre gebuffed. Einen Buff bekommt auch die Britische Besa 15mm, die jetzt etwas näher an eine 20mm Luftabwehr herankommt.

Die 3rd Canadian Infantry Division darf sich über die Mannstarken Kangaroo Rifles freuen. Das namensgebende Fahrzeug steht nur noch ihnen zur Verfügung. Ebenfalls neu ist der Sherman IB, der die 8th Indian Infantry Division unterstützen wird.

Falls ihr sie bislang verpasst habt, hier eine Übersicht der relevanten Devblogs zu Men of Steel: Showcase #1 zeigt das Arsenal der 1st Special Force Brigade und der Kampfgruppe von Tettau. Showcase #2 zeigt die 1st Airborne Task Force und die 715. Infanterie-Division. Showcase #3 widmet sich der Groupement Dody und der 17. Divisioona. Showcase #4 schließlich behandelt die Bronirana Brigada und die 1. Páncélos Hadosztály.

Die Versus-DevBlogs befassen sich aus historischer Perspektive mit den Divisionen. Los geht es im Versus #1 DevBlog mit der 715. Infanterie-Division und der 1st Airborne Task Force. In Versus #2 DevBlog folgen die 1st Special Force Brigade und die Kampfgruppe von Tettau. Versus #3 DevBlog befasst sich mit der 17. Divisioona und der Groupement Dody. Versus #4 DevBlog schließlich widmet sich der 1. Páncélos Hadosztály und der Bronirana Brigada.

Zu den beiden neuen Assen, Sergeant Tommy Prince und Barnabás Köszeghys könnt ihr euch auch ein Devblog durchlesen.

Der genaue Release-Termin ist noch nicht bekannt, es wird derzeit noch an vielen Details geschraubt.