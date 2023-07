PM: Alle Infos zu Call of Duty: Modern Warfare II und Saison 5 von Warzone – erhältlich ab 2. August (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Graves ist am Leben, aber nun müssen sich ehemalige Feinde gemeinsam gegen eine neue Bedrohung wehren. Die Konni-Gruppe hat Al Mazrah infiltriert, weshalb sich Farah und Alex gezwungen sehen, sich mit Graves zusammenzuschließen, um diesen gemeinsamen Feind bezwingen zu können.

In Saison 5 von Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone – erhältlich ab 2. August für PS5 und PS4 – werden neue Allianzen geschmiedet.

Punta Mar (Core): An diesem Ort hat man einen schönen Überblick über die Strände von Las Almas. Die Operator kämpfen überall auf der mit Läden und Wohnungen gesäumten Hauptstraße. Verschafft euch einen Überblick von den Dächern aus oder flankiert eure Gegner auf dieser kleinen Karte durch die Unterführung oder die Seitengassen.

Strike (Core): Strike war ursprünglich Teil von Call of Duty 4: Modern Warfare und kehrt jetzt in Modern Warfare II wieder. Kämpft im Stadtzentrum auf dem Markt, rund um den Uhrenturm und auf der langen Hauptstraße, wo hinter jeder Kurve neue Gefahren lauern.

Spielt auch die zwei neuen Feuergefecht-Karten „Lounge“ und „Canals“, die ebenfalls mit Saison 5 eingeführt werden.

Havoc: Es gibt keine Vorteilspacks, Abschussserien und Feld-Upgrades. In dieser wilden Variante eines Team-Deathmatches werden beim Erreichen bestimmter Eliminierungsmeilensteine Gameplay-Modifikatoren aktiviert, die Einfluss auf beide Teams haben.

Erhaltet Modifikatoren wie „Ammo Feeder“, durch den eure Waffen nach Eliminierungen automatisch nachgeladen werden, „Boots Off the Ground“, durch den ihr euch wie auf dem Mond fortbewegt, oder „Flameshot“, durch den alle Loadouts durch Feuerbolzen verschießende Armbrüste und Molotow-Cocktails ersetzt werden. Es können mehrere Modifikatoren gleichzeitig aktiv sein und das erste Team mit 60 Eliminierungen gewinnt das Match.

Großes Capture the Flag: Spielt auf Schlachtkarten ein Capture the Flag im 20-gegen-20. Bleibt im Verborgenen und schleicht euch als Einzelkämpfer hinter die feindlichen Linien oder geht gleich mit Panzern, Helikoptern und Raketenwerfern in die Vollen.

Mit dem Mittsaison-Update wird auch eine neue Core-Multiplayer-Karte eingeführt, die auf Gebäude 21 basiert.

Wiederauferstehung im Fort: Kämpft in und um Al Mazrahs Al-Bagra-Festung, die neben Ashika Island und Vondel zu einem späteren Zeitpunkt in der Saison in die Playlist-Rotation aufgenommen wird.

Neue Fahrzeuge

MRAP: Der MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) ist ein schwer gepanzerter Transporttruck mit Geschützturm, der auf Geschwindigkeit verzichtet, dafür aber auf Angriff und Verteidigung setzt. Spawnt selten.

Dirtbike: Schlängelt euch mit dem Dirtbike in engen Kurven über die Karte und macht Sprünge und Wheelies. Dieses schnelle Fahrzeug für zwei Personen bietet zwar kaum Schutz, aber dafür jede Menge Style.

Championsauftrag: Teams, die auf Vondel fünf Mini-Battle-Royale-Matches in Folge gewinnen, schalten den Championsauftrag frei. Sammelt die benötigten Elemente– aber nehmt euch vor deren merkwürdigen Effekten in Acht– und baut die taktische M.G.B.-Bombe.

Neue DMZ-Features

Die Konni-Gruppe hat Al Mazrah, Ashika Island und Vondel infiltriert. Einheiten der Shadow Company werden nun nicht mehr sofort auf jeden Operator schießen, aber ihr solltet sie besser nicht angreifen, wenn ihr wollt, dass das so bleibt.

Aktive Kampfzonen: Testet euer Glück in den aktiven Kampfzonen. Unsere Aufklärung zeigt, dass in diesen gefährlichen Gebieten üblicherweise bessere Ausrüstung und Vorräte zu finden sind.

Feld-Upgrade „Tarnung“: Tarnt euch als ein DMZ-Kämpfer einer KI-Fraktion, wie etwa den AQ Forces oder der Shadow Company. Mitglieder dieser Fraktionen werden dann nicht auf euch schießen– so lange ihr nicht auffliegt.

Kampfwiederbelebung: Diese Kombination aus Selbst-Wiederbelebung und Kampfwut verbessert kurzzeitig eure Heilungs- und Sprintfähigkeiten, nachdem ihr euch aus dem letzten Gefecht erhoben habt.

Selbst-Wiederbelebungsbox: Eine Box voller Selbst-Wiederbelebungssets für euch und euer Team.

Sauerstoff- und Gasmaske: Dies ist eine Maske, mit der ihr unter Wasser und in einer Gaswolke atmen könnt.

Spielt im Mittsaison-Update den neuen „Armored Royale“-Modus mit dem neuen MRAP-Fahrzeug. Verstärkt und repariert das Fahrzeug und nutzt dessen mobile Kaufstation, um euch einen Vorteil gegenüber euren Gegnern zu verschaffen.

Allgemeiner Überblick– Erläuterungen zu den Fraktionen, neue Waffen und Operator

Erläuterungen zu den Fraktionen: Zwischen dem 4. und dem 16. August können sich Operator, die 50 gegnerische Operator elimniert haben, entscheiden, ob sie sich der Task Force 141 oder der Shadow Company anschließen wollen. Nehmt auf der Karte von Saison 5 die Position eurer Fraktion ein, um fraktionsspezifische Belohnungen zu erhalten.

Alle Operator, die von der Community eliminiert werden, werden in diesem Event gezählt, sodass am Ende des Events die Fraktion mit den meisten Eliminierungen zusätzliche Belohnungen erhalten kann. Schließt alle Herausforderungen eurer Fraktion ab, um euch die finalen Belohnungen sichern zu können. Diese werden in einem neuen Battle Pass-Abschnitt freigeschaltet und beinhalten einen kostenlosen Operator-Skin, ein universelles Waffentarnmuster und eine Marke für eine Stunde doppelter Battle Pass-EP.

Die Shadow Company schließt sich BlackCell an: Alle Spieler, die BlackCell kaufen, schalten den Shadow Company-Operator Arthur und seinen treuen Begleiter Merlin frei. Außerdem erhalten sie 1.100 COD-Punkte, einen kleinen Vorsprung im Battle Pass und noch mehr.

Neue Waffen

Zum Start von Saison 5 werden zwei neue Waffen eingeführt, weitere vier Waffen kommen dann noch in der Mitte der Saison hinzu. Die zur Veröffentlichung verfügbaren Waffen könnt ihr kostenlos im Battle Pass erhalten:

Schaltet außerdem zwei neue Sekundärwaffen, eine neue MP und eine neue Nahkampfwaffe frei, die alle im Mittsaison-Update eingeführt werden und euer Arsenal erweitern.

Neue Operator

Schnappt euch sechs neue Operator, darunter auch den CEO der Shadow Company höchstpersönlich: Commander Graves. Ihm zur Seite stehen die Operator Oz, Arthur, Mila sowie Velikan, der ehemalige Wächter von Gebäude 21, der auf Rache aus ist.

Und im Mittsaison-Update könnt ihr euch auf die Rückkehr des Söldners Mace freuen.

Call of Duty feiert 50 Jahre Hip-Hop

Wir feiern fünf Jahrzehnte Hip-Hop-Kultur. Schnappt euch andere relevante Belohnungen und besondere Bundles im Startfenster der Saison.

Kostenlose Wartracks: Im Rahmen der Feierlichkeiten erhalten alle Spieler, die sich zwischen dem 7. und dem 16.8. einloggen, kostenlose Hip-Hop-Wartracks. Wenn ihr an jedem dieser Tage in Call of Duty: Modern Warfare II oder in Call of Duty: Warzone online geht, erhaltet ihr einen neuen Wartrack, der drei Jahrzehnte des Hip-Hops abdeckt.

Lara Croft

Spielt als die legendäre Schatzjägerin und Videospielikone Lara Croft, indem ihr euch in der Saisonmitte ein neues Operator-Bundle holt.

Kampfpaket für Saison 5

Vergesst außerdem nicht, dass PlayStation Plus-Mitglieder das Kampfpaket für Saison 5 herunterladen können, das den Skin „Oni Eclipse“ für den Operator Oni mit einer eleganten, von der Shadow Comapny inspirierten Panzerung beinhaltet.

Vom 2. August um 19:00 Uhr MESZ bis zum 3. August um 19:00 Uhr MESZ erhalten PlayStation-Spieler außerdem exklusiv doppelte Spieler-XP.

Kauft Modern Warfare II für PlayStation heute und sichert euch eine Menge Inhalte für drei Modi, einschließlich der Möglichkeit zum Freischalten 14 exklusiver Operator für die Nutzung in beiden Spielen. Besitzer von Modern Warfare II erhalten beim Spielen von Call of Duty: Warzone am Ende von jedem Match außerdem Bonus-EP.