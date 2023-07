Castlevania Nocturne: Teaser-Trailer // Ausstrahlung im September

Neue Staffel mit Richter Belmont

In vier Staffeln wurde in der Castlevania-Adaption von Netflix die Geschichte um Trevor Belmont, Sypha und Alucard zu ihrem Ende geführt. Seit letztem Jahr ist bekannt, dass mit Castlevania Nocturne eine weitere Staffel eine neue Geschichte erzählt. Die dreht sich um Richter Belmont und Maria Renard, Kennern der Vorlage bekannt aus Castlevania - Symphony of the Night und Rondo of Blood.

Bisher existierte nur ein knapper Teaser zu Castlevania Nocturne, nun veröffentlichte der Streaming-Dienst einen rund dreiminütigen Trailer. Außerdem ist nun das Erscheinungsdatum bekannt: Castlevania Nocturne ist ab dem 28. September 2023 auf Netflix verfügbar. Verantwortlich für die Animation ist wieder das texanische Studio Powerhouse Animation, weiterhin mit Sam Deats als Creative Director. Netflix beendete aber die Zusammenarbeit mit dem vorigen Autor und Initiator der Serien-Adaption, nachdem über 80 Frauen Vorwürfe gegen diesen erhoben. Bei Castlevania Nocturne zeichnet nun Clive Bradley (Trapped - Gefangen in Island) für das Skript verantwortlich.