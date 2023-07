SWP Nanocast #029: Jagged Alliance 3 mit Flo und Alex

PC

In Folge #029 des Nanocasts, einem Spinoff des Spielwiese Podcasts, sprechen Flo und Alex nicht über das Karibik-Paradies Arulco, sondern Grand-Chien. Denn sie und ihre Söldner haben dort ein Angebot bekommen, dass sie nicht ablehnen konnten. Dort versuchen sie der Legion und wohl auch dem Marquis einzuheizen. Und ein Großunternehmen mischt auch noch mit. Ihre Erlebnisse in Jagged Alliance 3 (im Test) verarbeiten sie im gar nicht so "nanoigen", gut einstündigen Podcast. Alex hat auf seinem Youtube-Kanal außerdem ein Let's Play gestartet. Die erste Folge könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.