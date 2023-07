PM: Return to Monkey Island läuft heute in den Hafen von Mobile Island ein! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Return to Monkey Island läuft heute in den Hafen von Mobile Island ein!

Ahoi, Schrecken der Mobile-Meere! Das von der Kritik überaus gelobte Return to Monkey Island hat heute den Anker im App Store und bei Google Play geworfen. Möchtegern-Pirat*innen und langjährige Fans der legendären Serie können sich ab heute über ihre Handys und Tablets an der beliebten Fortsetzung von Entwickler Terrible Toybox erfreuen!

Diejenigen, die neu in der Karibik sind, sollten sich auf Geheimnisse, Intrigen und zahlreiche Informationsbroschüren gefasst machen. Die verworrene Geschichte des berühmtesten Geheimnisses von Monkey Island entstand vor über 30 Jahren in den kreativen Köpfen der Schöpfer Ron Gilbert und Dave Grossman. Return to Monkey Island knüpft an die Geschichte des Möchtegern-Piraten Guybrush Threepwood am Ende von Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge aus dem Jahr 1991 an und schließt damit die Odyssee der Schöpfer ab, bevor sie wieder in See stechen und in noch verrücktere Gewässer aufbrechen.

