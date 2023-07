PM: EXOPRIMAL™: HammerheadsHQ – Launch, Spießrutenlauf & Alpha-Varianten-Suits (Capcom)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

EXOPRIMAL™ ist live und es regnet Dinosaurier! Wir hoffen, dass ihr die besten Kampfdaten für Leviathan sammelt und es fleißig vermeidet euch in einen schmackhaften Dino-Snack zu verwandeln. Wir alle im Team möchten uns ganz herzlich für eure großartige Unterstützung, eure Leidenschaft und euer Feedback seit der Veröffentlichung bedanken!

Im heutigen Beitrag sprechen wir über den Start von Leviathan, werfen einen Blick auf den kommenden exklusiven PvE-Modus „Spießrutenlauf“ und werfen sogar einen ersten Blick auf einen der neuen Alpha-Varianten-Exosuits, die als Teil des kostenlosen Titel-Updates 1 im August erscheinen!

Vielen Dank an alle, die bisher bereits an den Wargames teilgenommen haben! Wir hoffen, dass ihr viel Spaß habt, während ihr euch mit Dinosauriern und Exosuits gleichermaßen anlegt.

Für diejenigen unter euch, die zum ersten Mal einen Exosuit angezogen und sich in die ersten paar Spiele gestürzt haben, werden sich die Wargames weiterentwickeln, während ihr EXOPRIMAL™ durchspielt und mehr von der Geschichte entdeckt. Mit dem Abschluss der einführenden Wargames und dem anfänglichen Fortschritt auf der Analysekarte werden zusätzliche Dinosaurier, eine höhere Schwarmdichte, neue Orte, mehr Abschlussmissionen und noch größere Bedrohungen hinzugefügt.

Schließlich kann es Leviathan nicht gebrauchen, dass seine Lieblingstestobjekte sofort verschlungen werden! Aber keine Angst, sobald ihr eure ersten Wargames abgeschlossen und die Analysekarte aktualisiert habt, werden Leviathan und die Dinosaurier sich nicht zurückhalten, wenn die Schwärme eure Minimap rot färben und euren Bildschirm in eine sich windende Masse aus Zähnen und Klauen verwandeln.

Aber das ist nur der Anfang eurer Zeit mit den Hammerheads und Leviathans Wargames! Werfen wir einen Blick auf das, was am Horizont liegt:

Richtig, neue Exosuit-Varianten, Karten, finale Missionen, Capcom-Kollaborationen und mehr sind auf dem Weg!

Macht euch bereit für den Spießrutenlauf, einen dynamischen neuen Modus, der am 28. Juli in Exoprimal erscheint!

Als separater Modus von Dino Survival ist Savage Gauntlet ein reiner PvE-Modus, in dem 5er-Exofighter-Teams in speziellen wöchentlich wechselnden Missionen auf die Probe gestellt werden.

Es gibt nur euch, euer 5-köpfiges Team und die Dinosaurier. Keine rivalisierenden Exofighter, keinen Dominator. Was über den Erfolg entscheidet, ist die Beherrschung eurer Exosuits und euer Teamwork, während ihr euch den Endgame-Inhalten stellt, die speziell für Herausforderungen am oberen Ende des Schwierigkeitsspektrums entwickelt wurden.

Ihr könnt diesen Modus nur zum Spaß spielen und euer Team in einem hochintensiven PvE-Dino-Chaos testen, aber dieser Modus verfügt auch über Bestenlisten! Wenn euch nach einem Wettkampf ist, könnt ihr Exofighters aus allen Dimensionen zeigen, wie stark und robust eure Fähigkeiten zur Generierung von Kampfdaten sind!

Die Missionen wechseln jede Woche und bringen neue Dino-Begegnungen mit sich, die ihr meistern müsst, sowie eine neue Rangliste, die ihr erklimmen könnt!

Der Spießrutenlauf ist ein Endgame-Erlebnis mit einem dementsprechenden Schwierigkeitsgrad und wird für diejenigen unter euch freigeschaltet, die die Geschichte des Spiels abgeschlossen haben.

Jeder Alpha Variant Exosuit hat neue Spielweisen, Waffen, Fähigkeiten und Aussehen! Wir haben mit dem Director des Spiels, Takuro Hiraoka, gesprochen und einen tieferen Einblick in einen der Anzüge, Skywave, erhalten.

„Das Konzept der Variantenanzüge besteht darin, ihnen unterschiedliche Waffen zu geben, um ihnen im Vergleich zu den Basisanzügen neue Möglichkeiten und Strategien zu verliehen.“ ,erklärte er, bevor er am Beispiel von Skywave ins Detail ging.

„Standardmäßig verfügt Skywave über Fähigkeiten, die es erlauben, Feinde anzugreifen oder zu aufzuhalten, während man Verbündete heilt, einschließlich der Standardwaffe, der Ätherlanze, und der aktiven Fähigkeit. Die wichtigste Strategie bei der Verwendung dieses Exosuits besteht also darin, zu entscheiden, ob man damit zu einem bestimmten Zeitpunkt angreift oder heilt.“

„Die Hauptwaffe der Alpha-Variante ist jedoch die Sturmlanze, mit der man zwischen zwei verschiedenen Fähigkeiten wählen kann, je nachdem, ob man den Angriff aufgeladen hat oder nicht: ein offensiver Angriff oder ein aufgeladener Blitz, der die gegnerische Bewegung behindert. Das bedeutet, dass man zwischen der Hauptwaffe gegen Feinde und der aktiven Fertigkeit wechseln muss, wenn man Verbündete heilen will. Alles in allem muss man sich mit der Alpha-Variante also auf eine ganz andere strategische Denkweise einstellen, was meiner Meinung nach sehr viel Spaß machen dürfte.“

Das war der neuste Beitrag aus dem Hammerheads HQ!

Wir hoffen, dass ihr alle eine großartige Zeit mit den Wargames habt und bedanken uns nochmals dafür, dass ihr uns in den Schlachten gegen die Dino-Bedrohung unterstützt!

Wir melden uns in naher Zukunft mit unserem nächsten Community-Beitrag zurück, aber in der Zwischenzeit könnt ihr unsere Socials im Auge behalten und uns auf Twitter,InstagramundFacebook folgen.

Wenn ihr jetzt mehr von den Alpha Variant-Anzügen sehen möchtet, könnt ihr hier einen kleinen Blick darauf werfen, wie diese in Aktion aussehen:

Danke Exofighters, wir sehen uns in den Wargames!