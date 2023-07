Clanfolk: Update 11 widmet sich u.a. Zonen und Dekorationen

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Aufbauspiel Clanfolk (im Spiele-Check) befindet sich noch im Early Access, der Kampf eures Schottischen Clans gegen die Natur hatte aber bereits in unserem Spiele-Check einen sehr guten und vielversprechenden Eindruck hinterlassen. Jetzt ist Update 11 erschienen. Sozusagen zum ersten Geburtstag des Titels im Early Access.

Eine großé Neuerung ist das Zonensystem. Damit könnt ihr Bereiche vorgeben, wo die Mitglieder des Clans nach Arbeit suchen oder ihre Bedürfnisse stillen sollen. Sind Personen keiner Zone zugewiesen, können sie überall agieren. Ihr könnt so zum Beispiel einem Koch seine Kochstelle vorgeben und auch mit auf den Weg geben, dass er die Zutaten nur aus der unmittelbaren Umgebung heranschleppen soll. Insgesamt könnt ihr so bei Bedarf viele Spezialisierungen durchführen. Ein Clanmitglied ist dabei nicht auf eine Zone beschränkt.

Grundsätzlich unterteilen sich die Zonen in "Home Zones" und "Work Zones". In Home Zones werden Bedürfnisse wie Essen, Schlaf oder der Toilettengang erfüllt. So könnt ihr beispielsweise verschiedene Familien in verschiedenen Häusern unterbringen. Sobald es um Leben und Tod geht, verlassen sie ihre Zone automatisch zur Bedürfnisstillung. In Work Zones wird gearbeitet und nur von dort werden die Ressourcen dafür besorgt. Ihr könnt sie auch für spezifische Skills anlegen.

Zur Individualisierung der Heimstäätte eures Clans gibt es ein neues Dekorationensystem, das ein Schritt in diese Richtung sein soll. Dekorationen sind dabei eine neue Gegenstandsklasse. Sie erhöhen die Schönheit eines Raumes, können aber auch Nebeneffekte haben. Es gibt verschiedene Unterkategorien, wie Boden, Wände oder sonstige Gegenstände. Ihr könnt sogar Teppiche unter Gegenstände legen oder Objekte an die Wand hängen, ohne die Kachel davor zu blockieren. Passend zu dem System gibt es auch ein paar neue Objekte, weitere sollen folgen.

Das Ideen-Panel wurde auch überarbeitet und hat jetzt beispielsweise die stark nachgefragte Suchfunktion erhalten. Zudem wurde das Kleidungssystem überarbeitet. Der Kleidungswunsch richtete sich bislang nach der Körpertemperatur. Waren die Figuren in geheizten Räumen im Winter, war ihr Wunsch nach dicken Fellen entsprechend niedrig – bis sie dann vor die Tür gingen und die Körpertemperatur zunehmend viel. Im neuen System richtet sich die Kleidung nach der Jahreszeit.

Sicherheitsfreunde unter euch werden sich über eine neue Fackel freuen, die dank einer Metallumrandung keine Funken sprüht. Es gibt sie sowohl zum Aufstellen als auch an die Wand hängen. Und euer Baby-Nachwuchs kann jetzt in kleinen Körben schlafen. Damit es früher zu Babys kommt, gibt es jetzt eine "Doppelbettmatte". Die Reproduktion kann also schon früher angegangen werden, sofern die weiteren Voraussetzungen (mindestens 7500 Stimmung, kein Hunger, privater Raum) erfüllt sind. Alle Details zu Update 11 findet ihr in den Change Logs, beginnend mit v0.373.